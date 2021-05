Susto por un supuesto escape de gas

Un hornillo mal cerrado o una avería en la instalación de gas puede ocasionar serios problemas. Aunque sin consecuencias graves, el susto se lo llevaron ayer dos personas de Tirán que tuvieron que recibir atención médica al presentar síntomas de inhalación de gas producidas por un posible escape en la vivienda que los servicios de emergencias no pudieron certificar. Los peor parados fueron un padre y su hija, que fueron trasladados por profesionales sanitarios, mientras otros miembros de la familia no refirieron síntomas sospechosos y se limitaron a ventilar la casa. El suceso movilizó a la Policía Local, Guardia Civil, Bombeiros do Morrazo y la empresa del gas.

Concentración en defensa de las pensiones públicas

El Movemento Galego pola Defensa das Pensións (Modepen) convocó ayer una nueva concentración en Cangas en defensa del sistema público de pensiones. El acto, bajo el lema de “Goberne quen goberne, as pensións deféndense”, se celebró en la Praza do Concello.