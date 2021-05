La organización del Cross de Udra descarta hacerlo en junio y lo aplaza al 10 de octubre

“Tal y como planteamos este evento es para pasar el día allí, comer, estar juntos, y esto ahora no se puede llevar a cabo”, señala Marcos Torres, uno de los impulsores de este cross. “Las fórmulas de otras pruebas de este tipo de optar por salidas controladas y otras medidas no acabamos de verlas para aquí”, reconoce. Así, se ha optado por dejar pasar el verano y las vacaciones escolares para abordarlo en el mes de octubre, cuando regresa la actividad a pleno rendimiento en los colegios. “En los últimos años la meteorología ha sido buena en ese mes. Llevarlo más adelante sería más complicado, tanto porque nos arriesgaríamos más con el tiempo y porque no queremos pisar fechas de otros eventos. Y antes tampoco sería factible porque hay que esperar a que empiecen las clases”, manifiesta.

Lo que parece claro es que no habrá más aplazamientos. La firme intención es la de celebrar el Cross de Udra el 10 de octubre, independientemente del formato por el que haya que optar. Es evidente que se quiere mantener la estructura de años anteriores, pero si esto no fuese posible, se pondrían encima de la mesa otras fórmulas, contemplando una reducción de aforos en las carreras y otras medidas. “La fórmula elegida la determinará la situación sanitaria en la que nos encontremos en ese momento”, señala Marcos Torres, que afirma asimismo que “al menos confiamos en poder hacer algo más de lo que podríamos ahora”. La organización se reunirá un mes y medio antes de la prueba para cerrar los detalles de la misma.

El Cross de Udra llegó a reunir a más de 850 corredores en su edición más multitudinaria, con un formato de pruebas escolares y dos carreras populares de 4,2 y 10 kilómetros, además de una andaina de 10 kilómetros.