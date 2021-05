Cangas acollerá, do 19 ao 25 de xullo no Auditorio municipal, a 19ª edición do Salón do Cómic, que tivo que ser aprazado o ano pasado obrigado pola pandemia de COVID. “Tiñamos moitas ganas de volver despois de tanto tempo”, sinalan desde o departamento de Xuventude do Concello, que presentaron o cartel deseñado por Susy Broullón, “unha destacada artista da terra”, e fan fincapé na exposición dos traballos de ilustración de Ana Oncina, Leandro Barea, Javier Olivares e Santiago Sequeiros.

Ademais, a programación inclúe os habituais obradoiros de cómic, a concesión dos premios da anterior edición, a proxección de grandes películas de cómic e animación dos últimos meses e bailes coas persoas participantes do concurso de cosplay, así como a presentación de novidades e sorpresas que non desvelan.

A organización do Salón de Cómic e Ilustración de Cangas tamén convoca o 2º Concurso Pasarela Cosplay, que consiste nun certame de disfraces de temática relacionada co mundo dos personaxes de cómic, manga e videoxogos, con premios nas modalidades individual e grupal.