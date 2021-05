Sanidade reabre Rodeira al baño al remitir la “contaminación microbiológica” de sus aguas

La alcaldesa mantuvo una conversación con responsables de la Consellería de Sanidade, que le notificaron la “finalización del episodio de contaminación microbiológica en las aguas de baño”, según reflejan los resultados de las nuevas muestras recogidas en la zona central de Rodeira dos días antes, el martes 25. Los valores registrados fueron de 10 unidades de enterococos intestinales por cada 100 mililitros de agua e inferiores a 20 unidades en el caso de escherichia coli. Se consideran niveles “aceptables” los que bajan de 500, en el primer caso, y de 800, en el segundo, y en consecuencia los valores actuales “no suponen un riesgo para la salud de los bañistas”. En aplicación de la normativa vigente relativa a la calidad de las aguas, “pueden retirar los carteles de prohibición del baño o la recomendación de abstenerse de ello”, comunicó ayer la jefa territorial del departamento autonómico, Natalia Botana Rey, lo que permitió al Concello retirar los avisos.

La edil de Medio Ambiente ya había asegurado que los valores que obligaron a restringir el baño estaban “levemente por encima” de los máximos permitidos, y recalcó que ni el Concello ni los responsables de la UTE Gestión Cangas, empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, saben los motivos de ese episodio de contaminación, porque no se detectaron fugas en la red municipal de saneamiento y bombeos. Nogueira no descarta la posibilidad de que se produjera algún vertido puntual desde algunas embarcaciones deportivas que navegan por la zona, y algunos técnicos especulan incluso con algún fallo en el proceso de recogida, traslado o tratamiento de las muestras desde Rodeira, o bien su posible contaminación en el laboratorio.

En todo caso, la reapertura de Rodeira fue bien acogida por vecinos y hosteleros, que temen la “mala imagen” para el municipio, y especialmente para el sector turístico, que suponen este tipo de incidentes. Ayer, la afluencia de bañistas fue escasa, aunque “la normal para estas fechas”, aseguró un usuario habitual de esta playa.

El PP habla de “bochorno” y exige revisar todos los bombeos

“Nos parece bochornoso que, sin lluvias, la playa más emblemática de nuestro municipio tenga que estar cerrada por vertidos”, critican desde el Partido Popular, que hacen hincapié en la sucesión de episodios de este tipo e ironizan sobre la “profunda preocupación” por el medio ambiente del gobierno municipal, a cuyos dirigentes tilda de “pseudoprogres de alcantarilla” a los que no les preocupan los problemas de Cangas, “sino el importe de los sueldos”. A la formación política que encabeza José Enrique Sotelo le preocupa “el pasotismo y la connivencia” con la empresa concesionaria del ejecutivo local, al que acusa de “hablar mucho de la rescisión del contrato”, a punto de caducar por tercera vez, y en la práctica ni siquiera le exige las sustituciones de los bombeos previstas de acuerdo con un cronograma definido en el contrato con la concesionaria. “Exigiremos responsabilidades políticas no solo a la alcaldesa de Marcón” –en alusión al municipio de procedencia de Victoria Portas–, sino también a las ediles delegadas de Medio Ambiente, Obras y Servizos, anuncia el PP, y recuerda que estamos en vísperas de la campaña de verano y estas situaciones minan la salud e imagen de Cangas. Piden que el Concello asuma esa responsabilidad si la empresa no cumple con lo estipulado y critica sus múltiples contradicciones en torno a la “municipalización” de servicios.

Críticas vecinales por el “abandono” de Liméns

Con la llegada del buen tiempo y el inicio de la campaña a la vuelta de la esquina, el entorno de la playa de Liméns ofrece una imagen de “descuido y abandono”, critica la asociación de vecinos de la zona, que pone como ejemplos los destrozos en la baranda de protección en las márgenes del vial que impide a los vehículos ocupar el arenal y la acumulación de basuras y residuos vegetales de todo tipo sin control ni contenedores adecuados. También la falta de medidas de seguridad en dos pozos de agua construidos hace tres décadas para abastecer a un centro educativo que finalmente no se levantó o la falta de acondicionamiento del espacio para aparcar en O Frendoal.

El presidente del colectivo, José Figueroa, asegura que ya trasladó el problema a la alcaldesa, Victoria Portas, y a las concejalas de Servizos, Medio Ambiente y Obras, y que estas dos últimas –las socialistas Pilar Nogueira e Ingrid Oprea– visitaron el lugar recientemente, aunque hasta ahora no se ha traducido en resultados prácticos. Pide que no se siga demorando una solución a los problemas.