Contribuyentes de Cangas se quedan sin cita presencial en Hacienda en el primer día de solicitud

Los contribuyentes cangueses -se supone que los de Moaña y Bueu también- se encontraron ayer con la sorpresa de que ya no podía coger cita presencia para hablar con los técnicos de Hacienda con el fin de modificar errores de datos que figuraban en los borradores de la Declaración de la Renta y también otros problemas que necesitaban ser resueltos en este tipo de citas. Varios contribuyentes afectados por el problema afirman que intentaron desde primera hora conseguir cita pero que les fue imposible. Se abrió ayer el plazo para solicitarla y ya está todo el calendario ocupado, tanto por la mañana como por la tarde. Consideran que tiene que ser un fallo de Hacienda, porque de otra manera lo consideran imposible. No solo intentaron ser atendidos presencialmente en la delegación de Hacienda de Pontevedra, sino también en la de Vigo y, cuando comprobaron que estaba todo ocupado intentaron hacerlo en las delegaciones de Ponteareas, Tui y Vilagarcía, con el mismo éxito. Se supone que los contribuyentes de Moaña y Bueu padecieron las mismas dificultades para conseguir cita presencial en una de las oficinas de Hacienda de la provincia. En este sentido, pide explicaciones a Hacienda y que se haga lo posible para aumentar el número de técnicos antes de que se impida a los vecinos el acceso a una cita presencial. Ayer no fueron capaces de que alguien de Hacienda explicara la situación creada, si se debía a un equívoco o era una triste realidad. Si era lo segundo, los contribuyentes cangueses piden alternativas, medios para que pueda haber más citas presenciales. Hoy, algunos de los afectados, tratará de poner en contacto con miembros del gobierno de Cangas con el objeto de conseguir más información al respecto. En muchos casos, la cita presencial se considera totalmente necesaria, al menos estos contribuyentes, porque tienen que corregir fallos que solo serían posible de esta forma.