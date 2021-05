Urbanismo quiere que el Puerto de Vigo declare el camino de Punta Couso de interés público

Cangas

Mientras existen todo tipo de especulaciones respecto al estancamiento de los trabajos del Plan Xeral de Cangas, con la empresa sin responder a las llamadas del edil de Urbanismo, el futuro del camino de Punta Couso volvió a recobrar actualidad como consecuencia de la no inclusión del vial en el Inventario Municipal de Bienes y la propuesta del Partido Popular para que el Concello de Cangas inicie un proceso de expropiación. El citado vial está dentro de una urbanización de lujo y da acceso a los faros y era camino de paso de mariscadores a sus bancos de trabajo. El asunto se debate mañana en el pleno municipal. En este sentido, el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Eugenio González, buscaba ayer con los técnicos fórmulas viables para que el citado camino pasara a ser público.

La propuesta que el citado edil tiene pensado trasladar a la habitual sesión ordinaria del pleno de final de mes es la de involucrar a la Autoridad Portuaria de Vigo en este conflicto. ¿Y cómo hacerlo? Pues la solución parece que está en que sea la Autoridad Portuaria de Vigo que la que tiene la competencia en la instalación y mantenimiento de los faros, en que inicie un expediente para declarar de interés público para la que la población pueda disfrutar de lo faros. Esta vía no conllevaría gasto alguno para el Concello, al contrario que la expropiación. Hay que recordar que la Autoridad Portuaria, a pesar de que su presidente lo nombra el presidente de la Xunta de Galicia, es de competencia Estatal. El gobierno local, concretamente el concejal de Urbanismo, el socialista Eugenio González, puede ponerse en contacto con Madrid para presionar para que se abra el expediente, independientemente de que sea un hombre del PP, Vázquez Almuiña, con el que el actual gobierno municipal no guarda buenas relaciones.

No obstante, en esta cuestión el grupo municipal del PP también coincide con el gobierno municipal de Cangas en que el polémico camino debe ser público y no privado. Hay una sentencia judicial que falla que el vial de Punta Couso no es publico.

3.000 viviendas vacías y 105 áreas de reparto

“Cangas non se vende” cuyo portavoz es Tiago Pérez, considera que el Plan Xeral de Cangas se tramita desde la opacidad. Asegura que no existe debate público en torno al documento y que ni tan siquiera se respondieron a las alegaciones al borrador elaborado por la empresa Monsa. Recuerda que solo hubo una reunión del Consello Sectorial de Urbanismo, la que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2019. Este colectivo llama la atención sobre lo que consideran una “aberrante” edificabilidad total, “con más de 4 millones de metros cuadrados de viviendas, que supondría casi triplica el número de viviendas actuales para una población que no crece y cuando en la actualidad existen 3.000 viviendas vacías”, según los cálculos de “Cangas non se vende”. Tiago Pérez afirma que su asociación considera antisociales las 105 área de reparto repartidas por todo el municipio (16 en Suelo Urbano y 89 Suelo de Núcleo Rural), que supondría para muchos vecinos condicionar sus propiedades a una ordenación especulativa en la que el débil siempre llevaría la pero parte. Afirma que que claro ejemplo es el Área de Reparto10, que engloba los terrenos de O Salgueirón, propiedad de Abanca, con los de los trabajadores de Massó y con los vecinos de Balea y de Areamilla. “Existen además otras área de reparto en zona de playa, como Menduiña, Francón, Areacova, Vilanova, Pinténs, Arneles, Erbello, Coiro, San Pedro, Iglesario de O Hío, O Viso, Piñeiro de Darbo, A Retirosa, Castrillón, Gruncheiras, A Pedreira, Viñó, Nerga, As Barreiras, Santa Marta y Punta Rodeira”. Considera que al impedir la licencia directa se favorece la especulación.