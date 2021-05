O alumnado de Francés da sección da Escola Oficial de Idiomas de Cangas está de en hora boa para o vindeiro curso 2021/2022. Logo de varios anos solicitando a ampliación da oferta educativa nesta lingua, poderán cursar o nivel B2.1 sen ter que desprazarse a EOI central, sita en Vigo. Até o de agora, a sección de Cangas, tan só ofrecía a posibilidade de inscribirse nos tres primeiros niveis, é dicir, A1, A2 e B1, tendo que desprazarse ata Vigo, todas aquelas persoas que quixeran continuar a súa formación. A matrícula de francés desta sección, que se atopa no IES Rodeira, medra de ano en ano, polo que semella evidente que na comarca do Morrazo a aprendizaxe desta língua ten unha gran aceptación.

Conscientes desa casuística e sabedores do interese por continuar os seus estudos, suxeriuse dende o departamento e o grupo de alumnos e alumnas de B1, que dende fai anos reclaman máis niveis, a posibilidade de ampliar a oferta.

A apertura deste novo nivel non só dá continuade á formación de todas as persoas xa matriculadas na escola, senón que tamén llela ofrece as que xa posúen o B1 e desexen seguir perfecionando este idioma. Aínda que as motivacións do alumando sexan diferentes, o coñecemento da lingua francesa preséntase nesta comarca, laboralmente ligada á cidade olívica, como unha oportunidade de mellora profesional e persoal. A esta diversidade de obxectivos e de motivacións dáselles resposta grazas a unha aprendizaxe que propón un amplo abano de actividades que permiten o desenvolvemento de todas as destrezas. Por iso dende o departamento de Francés de EOI de Cangas animan a matricularse a todas as persoas que queiran aprender, mellorar ou perfeccionar esta lingua nunha atmósfera na que se favorece aprendizaxe e o descubrimento da cultura francófona, un espazo aberto e participativo no que se promove o intercambio de experiencias e coñecementos, explican as súas responsables.

Os horarios da escola varían segundo o grupo, que terá catro horas semanais repartidas en dous días: A1 e A2 terán aulas de 19:15 a 21:15 e B1 e B2.2 de 17:00 a 19:00. O ano escolar vai dende o mes de outubro ao mes de maio. O calendario de preinscrición e matricula para o curso 21/22 publicaráse na páxina web da escola www.eoidevigo.org.