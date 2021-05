Moaña sigue muy unida al Sáhara

“Cada mes que pasa, aquello se pone peor. En los campamentos de refugiados saharauis están pasando muchas calamidades por la guerra para reclamar su independencia y también por el COVID-19; no sabemos cómo es la vacunación”, asegura la moañesa Dolores Miranda que con su marido Francisco Blanco llevan más de 30 años acogiendo y ayudando a niños saharauis procedentes de los campamentos de refugiados del Frente Polisario en el desierto argelino del Sáhara. Tal es la relación, que por la casa de este matrimonio, y dentro del programa “Vacaciones en Paz”, ya han pasado tres generaciones de una misma familia. Este verano tendrían que venir un hijo de la segunda niña que ya acogieron hace años y una hermana pequeña de la tercera niña que acogió hace unos 25 años cuando tenía 10.

Pero la guerra y la pandemia del COVID-19, con el cierre de fronteras, vuelve a impedir este verano, y por segundo año consecutivo, que los niños saharauis puedan salir de los campamentos de refugiados en el desierto para disfrutar de unos meses en los hogares de las familias acogedoras del programa “Vacaciones en Paz”.

El último año que los niños saharauis estuvieron en O Morrazo fue en 2019. Llegaron 14, distribuidos en familias de Moaña (7 niños), Marín (1), Vilaboa (1) y Bueu (5).

Dolores Miranda habla, las veces que puede, con todos los niños y niñas -hoy madres- que pasaron por su hogar y a los que considera unos hijos más suyos. “Les pregunto por el COVID, les digo que no salgan, que no anden con gente de fuera que van a trabajar a Tinduf y pueden llegar con el virus”. Ellos, asegura, demuestra una gran ingenuidad en este sentido,. Una de las niñas que tuvo -hoy ya mayor- le asegura que su padre está en el hospital, en Auserd, y que los médicos le dicen que tiene coronavirus, pero ella le transmite a su “madre moañesa”, que es mentira, que no se lo creen.

Miranda asegura que la atención hospitalaria que tienen en los campamentos de refugiados es muy precaria. Y en esto ha tenido su origen el gran conflicto internacional desatado en España por la respuesta de una explosión migratoria de marruecos en la frontera de Ceuta, cuando se confirmó que el gobierno español había dado cobijo al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y líder del Frente Polisario, Brahim Gali, cuya independencia no reconoce Marruecos. Los refugiados saharauis viven en campamentos en el desierto, al suroeste de Argelia, en la provincia de Tinduf. Los campamentos llevan los nombres de las ciudadaes del Sáhara Occidental Aaiún, Auserd, Smara y Dajla. Cada campamento se organiza en diferentes núcleos de población.

Aunque llevan dos años sin ver a ninguno de los niños, Dolores y Francisco no dejan de tener contacto con las familias y les ayudan con caravanas de productos a base de ropa, calzado, medicinas, material deportivo, escolar y, sobre todo, alimentos. Dolores Miranda llegó a enviar insulina para el padre de uno de los niños acogidos, que es diabético. Quieren que vuelvan y quieren ellos ir allí cuando toda esta situación pase. La última vez que viajaron fue hace unos 5-6 años “y la experiencia fue inolvidable”. Ahora lo único que pueden hacer es enviar ayuda en caravanas que se organizan a nivel de España y en Galicia a través de la Asociación de Solidaridade co Pobo Saharaui, que preside Maite Isla. La última caravana fue este pasado 1 de abril. Desde Galicia se enviaron tres camiones con todo tipo de productos, con ayuda de Concellos y de la Xunta. Partieron desde Ponteareas hacia Alicante para llegar por mar a Orán en donde los recogieron los saharauis para llevarlos a los campamentos. Cada caja de ayuda iba con el nombre y la foto de los niños acogidos en las familias. La previsión que tienen es poder enviar otra caravana en este mes de junio.