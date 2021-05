Finalmente, el comité clínico, que asesora a la Xunta en el control de la pandemia del COVID-19, ha decidido que Cangas pase al nivel medio de restricciones, y quede como Moaña y Bueu, lo que permitirá que la hostelería pueda volver a reabrir el interior, con un aforo del 30% y seguir trabajando las terrazas con una capacidad del 50%. la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, había manifestado que no tenía esperanzas de que que hubiera un cambio tan pronto teniendo en cuenta que las restricciones se solían mantener unos quince días. Aunque los datos de contagios -ayer no hubo ningún positivo más- han permitido dar ese salto que tanto esperaba la hostelería, muy indignada con el último cierre. También podrán dar cenas hasta la una de la madrugada el resto de locales de hostelería con independencia de que tengan o no licencia de restaurante, como hasta ahora solo se permitía, dentro de la medida general adoptada para Galicia.

Estas nuevas medidas entran en vigor el sábado.

Aumento de casos en guarderías en Moaña

En el mapa diario del coronavirus del Sergas, Cangas aparece hoy con un descenso de 10 casos -de 63 a 53- en el acumulado de los últimos 14 días y baja de 13 a 12 en los nuevos casos en los últimos 7 días. Moaña sí experimenta un incremento importante. En el mapa figura con tres más -de 34 a 37- aunque el dato que la EOXI del área sanitaria de Vigo trasladó a la Alcaldía es de un aumento de seis casos -de 38 a 44. En los últimos7 días, los casos de un día para otro aumentaron de 15 a 17. Moaña ha experimentado un aumento considerable de contagios en las escuelas infantiles. En la relación de contagios de ayer, que remite el Sergas, el municipio aparecía con 7 centros educativos afectados y 13 casos, de los cuales cuatro son escuelas infantiles. La guardería Dalila-Reibón figura con cinco casos y tres aulas cerradas; la escuela infantil de Moaña, con 3 positivos y dos aulas cerradas, de 25 niños; la escuela Cocoricó, con un positivo y un aula cerrada; mientras que la la de O Con con un positivo, sin aulas cerradas.

En Bueu se repite la situación de contagios, con 17 positivos en los últimos 14 días, aunque suben el número de centros educativos afectados, de 2 a 3 y los casos pasan de 3 a 5. Además de Montemogos, con 2 casos y Virxe Milagrosa, con otros 2, aparece el IES Illa de Ons, con 1.

Cangas también sube de 7 a 8 el número de centros educativos con casos de coronavirus y de 11 a 15 los casos positivos. Figura Casa de la Virgen con cuatro positivos y un aula cerrada. A Rúa figura con 3, Coiro, con 2, Eduardo Pondal, con 1, Compañía de María, con 2; Sagrada Familia, con 1; IES Rodeira, con 1 e IES Monte Carrasco, con 1.