Que las administraciones no funcionan bien en este país se puede ver en lo que sucede con el caso del desalojo de la Casa dos Pobres. Va para cuatro años y a pesar de haber dos sentencias judiciales de por medio todo sigue igual: los okupas como Pedro por su casa. Que si el Concello esperaba un documento del Juzgado, que si el Juzgado lo esperaba del Concello, que si un plazo, que si otro. Lo que nos queda en España es la ciencia, que ahora mismo, a falta de darnos una vacuna para el coronavirus, disputa en saber quién es el Andy y quién el Lucas. Ya lo decían los de la Generación del 98: “que inventen ellos”.

Y otra prueba. Todavía no sabemos lo que va a ocurrir con el campo de O Morrazo, donde juega el Alondras. Hace ya más de un mes que se solicitó un informe para denunciar el convenio con el fin de que el estadio volviese otra vez a ser propiedad del Alondras y todavía no hay nada. Claro, muchos nos preguntamos si sería un farol u otra vez es la administración la que no funciona.

Los comuneros de Meira ya admiran la torre de la parroquia

Con las excavaciones a punto de finalizar, la cuadrilla y el presidente de los comuneros de Meira admiraron ayer la belleza de la parte recuperada de la torre medieval de Meira, con vistas sobre todo el valle de Moaña y la ría de Vigo. Comuneros y Concello aspiran a una segunda fase de los trabajos que recupere los muros perimetrales del patio de armas y el foso defensivo.