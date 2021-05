¿Sin Bienal de Arte no Morrazo en Cangas?

El Concello de Cangas tendría que celebrar este año la XXIV edición de la Bienal Internacional Arte no Morrazo, que acoge en el Auditorio una exposición de trabajos de pintura y escultura de artistas de diferentes partes del mundo. Por el momento no hay confirmación oficial por parte del Concello de la suspensión de la celebración, aunque todo apunta a ello, según las palabras de la edil de Cultura, Aurora Prieto, que cree que no se va a celebrar.

La Bienal, que impulsó el artista y exdirector de la Casa de Cultura de Cangas, Camilo Camaño, está patrocinada por Frigoríficos del Morrazo y la pérdida de este evento supone un duro golpe a la programación cultural de Cangas, ya muy castigada el año pasado por la pandemia, y cuando ahora parece que entra en su recta final con el proceso masivo de vacunación de la población.

Precisamente ayer, el grupo municipal del BNG, cuya portavoz es Mercedes Giráldez presentó un escrito en el Concello instando al gobierno local a la convocatoria del Consello Municipal de Cultura en el plazo de dos meses para canalizar la participación de los vecinos, asociaciones y entidades culturales con propuestas de soluciones y diseñar políticas claras y activas culturales que precisa el sector en el Concello.

Dice que el actual gobierno local, desde el comienzo de su mandato actuó en el área cultural como una parcela de “egoprotagonismo”, sin desarrollar una política cultural clara. En dos años y en la situación de alarma sanitaria y cierres forzados, “la cultura fue uno de los sectores olvidados y perjudicados que no tuvo una respuesta adecuada”.

Añade el BNG que los cambios producidos en el gobierno y la inestabilidad provocada por los grupos del bipartito, provocan una desatención llevando a una situación seria y preocupante, con resultados desastrosos para un sector que mueve social y económicamente un gran número de vecinos y que está en situación precaria y sin apoyos ni soluciones a corto plazo.