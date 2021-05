Los operarios de la empresa “Obras, reformas y saneamientos SL”, comenzaron ayer la ansiada obra para humanizar y mejorar la seguridad de la carretera provincial de Abelendo (EP-1104 que conecta la Porta do Cego con Coiro). Por delante tienen seis meses para ejecutar la primera fase de un proyecto pionero cuya tramitación, debido a la dificultad para conseguir las cesiones necesarias, se prolongó durante nada menos que cuatro años.

Al menos hasta el mes de noviembre estará en obras todo el tramo de la carretera que atraviesa el barrio de O Casal, con una inversión de 585.396 euros. El Concello pone el 30% del coste total. La zona en obras será la ubicada entre los puntos kilométricos 1+200 y 1+780 (desde la curva del lavadero de Figueirido hasta el final de la Recta do Casal).

Es la primera fase pero ya contará con tres tramos diferenciados. El primero irá entre la curva de Figueirido y el paso de peatones del cruce de la Canteira do Casal. Se mantendrán dos carriles para el tráfico rodado y se habilitarán dos sendas peatonales de 2,5 metros de ancho por cada margen, sin barreras arquitectónicas. Partirán de la acera por un solo lado ejecutada ya hace años y que conecta con el núcleo urbano de Ameixoada. Esta doble senda se separará de la calzada por los puntos de iluminación Led, pues todas las farolas serán sustituidas y el cableado eléctrico y telefónico de todo el trazado pasará a soterrarse. El tráfico se calmará con un paso de patones elevado y badenes.

El segundo tramo es el más ambicioso. Parte del cruce de la Canteira do Casal y finaliza en el inicio de la Recta do Casal. Serán unos 200 metros lineales de plataforma única, elevada sobre el nivel de la calzada de asfalto, lo que dará a entender a los conductores que entran en una zona de prioridad para los peatones. Es un tramo más urbano y que por tanto no permite sendas laterales. Esta plataforma elevada será de hormigón rugoso y con colores que lo distingan claramente del asfalto.

El tercer y último tramo de esta fase irá hasta el final de la Recta do Casal y volverá a contar con dos sendas peatonales en ambas márgenes. Los dos tramos de sendas suman un total de 400 metros lineales.

El Concello espera que, una vez visto el resultado final, los propietarios que no cedieron los terrenos de la segunda fase accedan a ello y se pueda concluir la humanización hasta el cruce de subida al colegio público de Abelendo.