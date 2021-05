El Concello de Moaña recupera este viernes su programación de actividades infantiles “Rechouchíos”. En diciembre celebró varios eventos telemáticos y ahora recupera las actividades presenciales que no se celebraban desde septiembre. Eso sí, se mantendrán los protocolos del pasado verano, con aforos reducidos y sillas con distancia social.

Este viernes, en el marco de los actos por las Letras Galegas, la Praza do Concello acoge a las 19.00 horas el cuentacuentos teatralizado “A run run: Aquelando as nosas letras con Xela”. El día 28, en el parque de Samertolaméu, habrá un espectáculo de magia titulado “Somos iguais na maxia”. El 4 de junio los actos se llevan al parque de A Xunqueira con “A xanela do Maxín”. Los días 11 y 18 habrá teatro familiar en A Xunqueira y Samertolaméu respectivamente. El cierre será el concierto “Xirarei cos Bolechas” el miércoles 23 de junio.