La comarca se deja ver en Fitur

Aunque sin stand ni presentaciones propias, como hace unos años, la comarca de O Morrazo estará desde hoy en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se prolonga hasta el domingo 23, y lo hará, como en las más recientes ediciones, de la mano de la Diputación Provincial de Pontevedra. En la capital madrileña, el organismo provincial presenta mañana jueves su campaña “Es tu momento”, anunciada la semana pasada en el organismo provincial con la presencia de alcaldes y alcaldesas, entre ellas la regidora de Cangas, Victoria Portas, aunque de este municipio, tal y como confirma la edil de Turismo, Aurora Prieto, no se acudirá a la feria.Eso sí, la portada del vídeo de la campaña promocional de la Diputación se la lleva Cangas con una bella imagen del faro de Cabo Home, uno de los rincones más fotografiados del municipio, en la Costa da Vela, con las islas Cíes de fondo.

Atrás quedan los años pudientes cuando Cangas se desplazaba a Fitur con un amplio séquito, como cuando promocionó sus danzas ancestrales, que bailó en el propio recinto ferial; o su yacimiento de O Facho. Hoy, más que localidades en sí, se promociona el conjunto de la provincia.

En Fitur, la Diputación recogerá las 11 Q de calidad que ha obtenido la Red Info Rías Baixas, tres de ellas para las oficinas de turismo Rías Baixas (sede central en Pontevedra, aeropuerto de Vigo y Armenteira en Meis) y las restantes para las oficinas municipales de Cangas (A Bola), A Illa, A Estrada, Nigrán, Sanxenxo, Baiona, Caldas y Poio (casal de Ferreirós). La institución también participará en la XI edición de los Premios SICTED, distintivo que premia la calidad en los destinos y turísticos, donde revalidará su liderazgo como primer destino SICTED de España en numero de establecimientos, con más de 300. Ahí contribuye Cangas con 27 sellos; Moaña, con 5 y Bueu, con 10. En Cangas tienen sello A Bouciña, A Casa de Aldán, A Casa do Outeiro, A Cova de Balea, Casa Castromiranda, Casa Choupas, Casa O Millon, Casa Rural La Garita, Martinnus Tapería, Nabeira Cangas, Camping Liméns, O Colmado de Marujamaría, A Casa do Patín, A Casa dos Nores Charming House, Airiños do Mar, Apartamentos Ardora, Apartamentos Rodeiramar 2ª, Hostal Residencia Rodeiramar, Recinto As Casiñas, Oficina de Turismo Concello de Cangas, Oficina de Turismo O Peirao de Cangas, Praia Rodeira – Concello de Cangas, Real Club Náutico Rodeira, Restaurante & Terraza Menduíña, Restaurante O Con de Aldán, Escola de Kayak de Mar Illas Atlánticas e Guías Malouco.

En Moaña figuran con sello: Casa Durán, Golf Ría de Vigo, Hotel-Spa Bienestar Moaña, Restaurante Hoyo 19 e Tierra y Mar Multiaventura. Y en Bueu: Casa Acuña 1 Pensión **, Casa Videira, Camping Isla de Ons, Hotel Incamar, PlayPlan, A Centoleira Restaurante, Casa Acuña Restaurante, Autobuses Cerqueiro, Naviera Nabia e Aloha Kayaks.