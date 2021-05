Los charcos en la pista de petanca obligan a improvisar un campo en el aparcamiento

La sucesión de días de lluvia en los últimos meses deja impracticable el campo de petanca habilitado en Ojea, lo que obliga a los aficionados a echar mano de la imaginación e improvisar una pista alternativa en el aparcamiento del consistorio. El colectivo asegura que son muchas las personas que practican este juego, muchos de los cuales se citan a diario para practicar su afición, y que no disponen de instalaciones adecuadas si la meteorología no acompaña. Demandan a los responsables municipales que realicen un mantenimiento periódico para que el campo de petanca esté siempre disponible y no depender de las inclemencias del tiempo, o bien que se actúe cuando se producen los charcos, y confían en que la proximidad del verano les eche una mano para disfrutar de la petanca en Ojea, sin necesidad de tener que buscar espacios de juego alternativos.