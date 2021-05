Cangas aprueba una ayuda adicional a su ocio nocturno

Pendientes de los informes de Intervención y Secretaría, las bases para la concesión de ayudas a sectores económicos afectados por la pandemia de la COVID-19 en Cangas, se presentaron ayer en una reunión de la alcaldesa, Victoria Portas, y de la edil de Desenvolvemento Económico, la socialista Sagrario Martínez, con los representantes de las asociaciones de restauración (Areca) y de comercio (Fecimo) con la ausencia total de la oposición municipal (en la de la semana pasada había asistido el PP a través de la concejala Dolores Hermelo). Afirma Sagrario Martínez que, como lo demuestran las reuniones continuas, trataron de que las bases estuvieran consensuadas por todos, pero lamentablemente solo tuvieron el visto bueno de las asociaciones, por lo que el gobierno local se siente legitimado para presentarlas al pleno y que entren en vigor una vez que se publiquen en el boletín oficial, sin necesidad de exposición pública.

La cuantía de la subvención consistirá en dividir el importe del crédito global (227.334,48 euros) entre las personas solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria, con la excepción de los locales/establecimientos de ocio nocturno -hay unas 12-13 en Cangas- que recibirán una ayuda adicional de 350 euros por empresa, debido a que llevan cerrados totalmente, no como la hostelería, con cierres intermitentes. En todo caso, el importe máximo de subvención a percibir no podrá superar los 3.000 euros por beneficiario. Los beneficiarios de estas ayudas, además de los negocios de ocio nocturno, son los de ocio infantil, hostelería, agencias de viajes, gimnasios, formación/enseñanza no reglada o servicios fotográficos. Podrán solicitarlas los autónomos y Pymes con hasta diez empleados que cumplan los requisitos antes expuestos.

Entre los gastos que figuran en las bases como subvencionables se cuentan los realizados entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Gastos subvencionables son los alquileres de un local donde se ejerza la actividad económica, el suministro de gastos de luz, gas y telefonía; seguros sociales de autónomos, salarios y seguridad del personal, compra de mercancías, seguros de responsabilidad civil y accidentes y gastos financieros.

El crédito global que se dispone para la concesión de subvenciones a conceder será de 227.334,48 euros, de los cuales 157.041 son del Plan Concellos de Diputación y 77.375 de fondos propios. Se podrá ampliar la cuantía de los créditos disponibles para esta convocatoria.

Las personas interesadas deberán presentar una solicitud por establecimiento. Las mismas se dirigirán a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas y se presentarán preferentemente por medios electrónicos, a través de la sede electrónica del Concello de Cangas (https://cangas.sedeelectronica.gal/) Esta manera se hace obligatoria para todos aquellos solicitantes que no sean personas físicas.

En el caso de presentación presencial, las personas interesadas presentarán su solicitud en modelo oficial, acompañada de la documentación exigida y debidamente cubierta y firmada, en el registro general del Concello de Cangas. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

En la reunión también se habló de la posibilidad de incentivar la hostelería con eventos gastronómicos tras el verano, por lo que se va a gestionar una reunión a tres bandas con los patrones mayores de las cofradías. Victoria Portas también se refirió al encuentro de autocaravanas que está organizando el Concello para octubre como otra forma de incentivar la hostelería local.

La comarca llega al nuevo comité con 128 casos

Cangas, Moaña y Bueu llegan a la reunión del comité clínico, que asesora a la Xunta en el control del COVID-19 y que aplazó su encuentro habitual de los martes a hoy, en una situación nada proclive a reducir los niveles de restricción actuales, con 128 casos. Cangas, por acuerdo del último comité, entró desde el viernes en nivel alto, con la hostelería cerrada en su interior y terrazas abiertas al 50%; y Moaña y Bueu en nivel medio, con los locales abiertos al 30% en su interior y terrazas al 50%. Hasta ese día Cangas estaba en nivel medio y Moaña y Bueu en medio-bajo, con el 50% de apertura interior y el 75% de terraza. Las cifras de contagios no presagian cambios a mejor, incluso arrojan la necesidad de que Moaña frene su escalada de incidencia, que ayer era de 175 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; frente a los 170 del lunes y 155 del sábado. Según el mapa del coronavirus del Sergas, Moaña tenía ayer 34 positivos en los últimos 14 días (uno más que la jornada anterior) y sigue con19 nuevos casos en los últimos 7 días. Según la EOXI del área sanitaria de Vigo, repite con 37 casos a 14 días, los mismos que la jornada anterior. Según la EOXI, Cangas bajaría ayer un caso -de 74 a 73-, aunque todavía registra una incidencia por encima de los 250 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días, que es el tope que hace saltar a riesgo extremo. El jueves, y tras un brote en el ámbito laboral que disparó los positivos durante varios días, Cangas había logrado contraer los contagios y bajar a una incidencia de 249, incluso a 241 el sábado, pero esta semana ya la comenzó volviendo a la incidencia de 252 con 67 casos en los últimos14 días, según el mapa del Sergas (74 según la EOXI). Por lo que respecta a los nuevos casos en los últimos 7 días, el municipio sigue, de un día para otro, con 18, pero bajó mucho con respecto a los 29 del viernes o los 50 del miércoles. Por lo que respecta a Bueu, su incidencia es de 125. En el mapa de ayer del Sergas y con respecto al día anterior subió un caso -de 14 a 15 en los últimos 14 días-, aunque según la EOXI del área sanitaria de Pontevedra vuelve a repetir con 18 casos.

Denuncia en Moaña a un vecino que se graba y presume de no llevar mascarilla

La Policía Local de Moaña denunciará a un vecino de la villa que se grabó caminando por el casco urbano sin mascarilla y presumió de ello en un vídeo que acabó difundido por grupos de Whatsapp. El vecino es reincidente y ya había sido denunciado varias veces. Él mismo señala en este vídeo que recibió tres denuncias aunque no le llegó ninguna a casa. En febrero se ya se había viralizado un vídeo suyo discutiendo con agentes de la Policía cuando le exigieron que se pusiera una mascarilla.

En el nuevo el vídeo camina por una acera, se graba sin mascarilla y lamenta que “el resto del planeta” sí la lleve. Llega a tildar de “cómplices” al resto de viandantes con mascarilla y asegura que “me afecta ver gente que conozco que se está automatando por culpa de un engaño”. Llega a decir que “todo el mundo se deja llevar por las creencias y nadie se para a saber. No puedes creer, tienes que saber y no hace falta tener estudios, solo tener un poco de conciencia”.