El efímero recuerdo de Xela Arias en Moaña

La autora a la que se dedicó este año el Día das Letras Galegas, Xela Arias, dejó algún recuerdo en su paso por Moaña como profesora sustituta del IES A Paralaia. Sin embargo, entre que aquello ocurrió en el año 2000 y que apenas estuvo unas semanas en el centro, ya casi no queda quien se acuerde de aquella etapa. Pero eso sí, le permite a Moaña presumir de la relación de la autora con la villa. La pena es que no existe o no se conoce un documento gráfico de ese paso. La verdad es que sobran los ejemplos de grandes escritores gallegos relacionados con Moaña y este es uno más.

Diana Tarín vuelve a Cangas

La cantante de origen cubano Diana Tarín, que estuvo afincada en Cangas y que dio la vuelta a España gracias a llegar a las semifinales del concurso de talento musical “La Voz”, regresará a la villa, para interpretar un concierto con un trío en el que le acompañan el pianista Edel Orta y el percusionista Álex. Será el 13 de junio a las 16.30 horas en el local cangués Salason. El espectáculo se titula “ConCiertoSentido”. En su día Tarín incluso fue colaboradora de un coro en Cangas.

Animando a la tropa del windsurf de Cangas

Ahí vemos al concejal de Deportes de Cangas, Eugenio González, con los jóvenes windsurfistas convocados para la Copa de España de Windsurf que se celebra desde este jueves hasta el domingo, en Cádiz. Del Náutico Cangas han sido convocados (Sub 17) Pedro Cordeiro, Manuel Gestido, Anxo García y Aitana Rodríguez. En Sub-15, Diego Roca, del Náutico Rodeira.