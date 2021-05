Currás asegura que la Xunta se contradice al no reducir la velocidad a 30 km/h en sus travesías

El concejal de Mobilidade de Moaña, Rodrigo Currás, asegura que la decisión de la Consellería de Infraestructuras de no reducir la velocidad de 50 km/h a 30 km/h para ajustarse a la modificación del Reglamento General de Circulación, en los tramos de travesía urbana de sus carreteras en el municipio, se contradice con la propuesta del nuevo catálogo de carreteras que la propia consellería está promoviendo. En su propuesta, el edil reconoce que la PO-313 desde Broullón a Portal do Almacén y toda la PO-551 hasta Domaio, pasan a ser locales y dejan de ser complementarias. Por eso que el concejal no entiende por qué Infraestructuras asegura que no se va a reducir la velocidad y se ampara en una interpretación del propio director general de Tráfico para estos estos tramos que seguirán a 50 km/h, salvo que el Concello solicite su titularidad.

El pasado 12 de marzo, el concejal de Urbanismo de Moaña, Odilo Barreiro, se alegraba de que el nuevo catálogo de la Rede Autonómica de Estradas de Galicia, que la consellería sacó a información pública, implicara un cambio en la categoría de varios tramos urbanos de las carreteras generales PO-551 y PO-313 que atraviesan Moaña. Y se alegraba porque esto implicaría gozar de una normativa más laxa a la hora de dotarlas de elementos de humanización, a la hora de permitir la instalación de terrazas de la hostelería y a la hora de construir viviendas en sus márgenes. En este último apartado, los 15 metros de dominio público que deben dejar desde 2013 los nuevos inmuebles se reducirán, en estos tramos urbanos, a 7 metros.

Los tramos de carretera que pasarían de interurbanos a locales, según el nuevo catálogo, suman más de 13 kilómetros en Moaña, de los cuales, 3,29 estarían entre la entrada al barrio de Broullón y el final de la vía en la rotonda del Portal do Almacén; y 9,03 en la PO-551 (1,46 en la zona de viviendas de Tirán; 1,12 kilómetros en Meira hasta el cruce con la carretera provincial de Meira de Arriba, incluyendo A Porta do Sol y 6,45 kilómetros entre las parroquias de Meira y Domaio, incluyendo todo el tramo urbano de esta segunda localidad).

Por lo de pronto, el Concello de Moaña sigue a la espera de la compra de las nuevas señales de reducción de velocidad a 30 y a 10 km/h para instalarlas en las nuevas vías locales en cumplimiento de la modificación del Reglamento, que tiene por objeto la reducción de las víctimas de atropellos. Tráfico advierte de que el riesgo de fallecer en un atropello se reduce cinco veces si la velocidad es a 30 km/h. En Moaña van a reducir a esta velocidad 16 vías locales y a 10 km/h un total de 11.