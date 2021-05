Moaña segue estes días coa súa programación polas Letras Galegas. Diante do Concello, o xoves ás 19.30 horas, celébrase o concerto do grupo “Xardín Desordenado”, en homenaxe a Xela Arias. O venres, a partires das 19.00 horas, o mesmo espazo acollerá a actividade infantil “A Run Run: Aquelando as nosas letras con Xela”.