Carro se toma a pecho su labor de oposición

No se puede negar que el concejal moañés Javier Carro se tome a pecho su labor de oposición. Tanto que incluso llega a hablar de “esta mierda de política” porque el gobierno local no le hizo caso al exigir la limpieza de un vial. La verdad es que hay muchas razones para desprestigiar la política actual, pero igual el mantenimiento de caminos no sea la más dolorosa de todas ellas. Por eso llama la atención su reacción.