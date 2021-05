O Concello de Bueu celebra hoxe o acto de entrega dos Premios Johan Carballeira de poesía e xornalismo, xusto nas vísperas do Día das Letras Galegas. Será a partir das 12.00 horas no parque do Ramal dos Galos. Os premiados son Xandra Táboas e Adrián Mosquera en poesía e Marta Veiga en xornalismo. Ás 12.30 haberá un concerto do grupo Xardín Desordenado e ás 18.00 horas un contacontos con Polo Correo do Vento. En caso de mal tempo, todos os actos pasarían ao Centro Social do Mar. Iso foi o que aconteceu onte coa programación prevista en Cela, que incluía a entrega dos premios de microrrelatos e narrativa escolar convocados por Costumes de Cela.