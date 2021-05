Avante!-Candidatura Veciñal lamenta que o goberno municipal de Cangas teña decidido limitar a participación no programa “Enredos de verán” aos menores que convivan con persoas que forman parte de grupos de risco por padecer diabete, enfermidade cardiovascular, enfermidade pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cancro en fase de tratamento activo ou mulleres embarazadas. “Esta medida vai dificultar a participación de familias que precisan dese servizo para poder conciliar”, sinalan desde esa formación política ao coñecer que se pretende aprobar mañá pola Xunta de Goberno Local.

“Enredos de verán é un programa fundamental para axudar á conciliación, como se recoñeceu o pasado ano ao rectificar a intención inicial de non realizar estas actividades por mor da COVID-19”, sinalan os representantes de Avante, e inciden en que durante a temporada estival “son moitas as menores que conviven con familiares maiores, ao rematar o período lectivo”, e esas limitacións que o bipartito cangués inclúen nas bases do programa dificultan que estas nenas e nenos poidan participar: “Cremos necesario que se corrixa esta limitación imposta e se inclúan as medidas e os recursos necesarios para continuar cos requerimentos que se empregan na educación”.