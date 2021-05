Más quejas a la Valedora do Pobo por el acceso a las playas

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, sigue solicitando información al Concello de Cangas relacionada con la decisión del gobierno local de restringir el acceso de vehículos a zona de playas en Semana Santa. Basta un solo escrito de queja para que la Valedora do Pobo requiera al concello de Cangas para que en el plazo de 15 días, de acuerdo con l previsto en el artículo 22.1 de la Ley da Valedora do Pobo, “nos facilite información sobre el problema que motivo la queja, en concreto sobre la efectividad de la recomendación formulada, sobre las medidas adoptadas o prevista y sobre las demás circunstancias relevantes”. La Valedora do Pobo se dirige al alcalde-presidente del concello de Cangas, ignorando que ahora en el puesto está una alcaldesa. También ignora el cambio de criterio del gobierno.