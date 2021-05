El Concello promueve la gestión del cementerio nuevo de Darbo por una comunidad de usuarios

“El Concello ya hizo lo que tenía que hacer, que era gestionar la legalización del cementerio ante la Xunta; pero es una propiedad privada y ahora tendrán que ser sus propietarios los que se encarguen del mantenimiento”. Es la respuesta del concejal de Urbanismo de Cangas, Eugenio González (PSOE), a las quejas de algunos usuarios por el estado de abandono que presentan las instalaciones, donde la maleza se ha apropiado de los corredores y su entorno ofrece una imagen “lamentable”, señalan los críticos. El edil no duda de esa mala imagen, pero insiste en que son sus titulares quienes deben mejorarla, y para ello alienta la creación de una comunidad de propietarios u otra figura jurídica que posibilite una “normalización” de la actividad y de su mantenimiento.

González recibió ayer en el consistorio a varias personas que dicen estar en desacuerdo con que sean particulares quienes asuman ese trabajo, porque no está regulado ni ellas aseguradas ante el riesgo de que sufran algún accidente mientras lo desempeñan. Lo más adecuado, señalan, es que se constituya algún colectivo o entidad que se encargue de hacerlo legalmente, y para ello habrá que formalizarlo. El concejal socialista anuncia gestiones para intentar reunir a un número representativo de propietarios que impulsen esa idea, pues el Concello no puede hacerse cargo de unas instalaciones que no son municipales, más allá de las tareas de enterramiento, por razones sanitarias y de legalidad administrativa. La única opción para asumir todas las funciones es que la totalidad de los más de 600 dueños de los 1.708 nichos, según sus estimaciones, aceptara su cesión a la Administración local, y en consecuencia esta asumiera la gestión y todas las tareas de mantenimiento.

El responsable del urbanismo municipal pone un cementerio de Arzúa como ejemplo de este tipo de gestión privada y anuncia que pedirá un informe a los servicios jurídicos del Concello de Cangas para valorar la posibilidad de crear con los propietarios del camposanto de Darbo una figura que asuma esas funciones. Cuando disponga de esa información, trabajará en la convocatoria de una reunión entre interesados que sirva de germen para iniciar una nueva etapa que avance en la normalización de un cementerio que lleva más de un cuarto de siglo en situación irregular, aunque ahora con los permisos de la Consellería de Sanidade y la Dirección Xeral de Patrimonio, gestionados por el Concello.

Más de un cuarto de siglo de dudas y trámites

Eugenio González recalca que la “regularización” del cementerio nuevo de Darbo está encauzada y resuelta, pero también que detrás hay más de 30 años en un limbo legal que tuvo que resolver el Concello, a pesar de tratarse de una propiedad privada. Para ello se apoyó en la disposición adicional primera de la ley autonómica de “sanidade mortuoria”, por la que el camposanto, construido a principios de la década de 1990, sería cedido al Concello de Cangas por un periodo de 99 años, prorrogables por otros tantos, aunque también se apuntó que deben de ser los usuarios quienes decidan como será su gestión del cementerio. Algunos de ellos se basan en ese anuncio para reclamar más implicación municipal.

Largo proceso

El proceso de regularización del cementerio de Darbo anexo al municipal fue largo y pasó por diversos filtros. El primero fue el de Sanidade. Los inspectores de esta consellería tuvieron que realizar un informe sobre las instalaciones, sobre la base de que lo construido no se ajustaba a la licencia concedida. Concluyeron que se advertía alguna carencia, como que no había documentación que acreditase la titularidad del recinto. Esos reparos se resolvieron, pero el gobierno local quiere dar un último paso para “normalizar” su funcionamiento.