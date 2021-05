El Concello achaca al Puerto de Vigo incumplimientos del convenio y no reparará el paseo de O Salgueirón

Finaliza hoy el plazo otorgado por la Autoridad Portuaria de Vigo para que el Concello de Cangas acepte realizar las obras de reparación del paseo de O Salgueirón. El gobierno local se mantiene en su postura así que va a ser el Puerto de Vigo quien realizará la obra y habrá que ver si cumple su advertencia de solicitar ante los tribunales daños y perjuicios.

De momento, el Concello de Cangas remitió a la Autoridad Portuaria un escrito firmado por la alcaldesa Victoria Portas (ACE). En él se hacer constar que desde un primer momento la Autoridad Portuaria de Vigo debería figurar la denuncia del incumplimiento del convenio que las partes firmaron en 2015 y en modo alguno la imposición unilateral de abono de unos importes igualmente calculados en concepto de reparación de los desperfectos existente. También repara en el incremento del presupuesto de reparación del paseo, que pasó de 21.419,24 euros en octubre de 2020 a 45.798,17 euros. Asegura Victoria Portas que esto se debe a que ahora la Autoridad Portuaria incluye una actuación en la escollera “en palmario exceso de los estipulado en el convenio”, cuando el mismo hace referencia a báculos, preparación de pavimento, jardines y mobiliario urbano, incluyendo la instalación de barandillas de seguridad.”.

La alcaldesa mantiene que la Autoridad Portuaria incumplió su parte del convenio. Así recuerda que el documento establece que “el periodo de vigencia del convenio comenzará al día siguiente de su firma y finalizará en el momento en que estos terrenos, una vez desafectados de dominio público portuario, a través de la Delimitación de Espacios y usos Portuarios, sean cedidos por la Autoridad Portuaria al Concello de Cangas”. La regidora local entiende que el Puerto de Vigo asume una obligación clara, que sería la desafectación de los terrenos por los que discurre el paseo de O Salgueirón, “sin que tal desafectación tivera lugar. Semellando esquecerse esa Autoridad Portuaria na comunicación obxecto das presentes consideracións do carácter bilateral do instrumento do convenio de colaboración, no cal, as administracións convenidas asumen recíprocas obrigas, ao centrarse no considerando incumprimento por este Concello das obrigas que se enfrien no apartado segundo de tales acuerdan pero sen tomar en consideración a parte de obrigas que a ésta lle correspondían e que resultaron totalmente incumplidas”.

Victoria Portas mantiene en su escrito la esencia de la lucha que el Concello de Cangas siempre tuvo para conseguir los terrenos de dominio público que hay entre la Torre de Massó y la ballenera.

Hay que tener en cuenta en todo este proceso que están pendiente de resolver las alegaciones presentadas al Plan de Usos Portuarios de Vigo, al que el Concello de Cangas recurrió.