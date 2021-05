Cangas da marcha atrás y compensará las terrazas

En un día en el que disminuye la presión del COVID-19 sobre Cangas, que pasa de 83 a 78 personas contagiadas, según los datos de la Estructura Organizativa de Xestión Integral (EOXI) del área sanitaria de Vigo, el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, cambió de opinión respecto al cobro de la tasa de las terraza. La hostelería va a recuperar el dinero que paga por la misma. Fue la sorpresa de la primera hora de la mañana en las dependencias municipales en una reunión de los grupos políticos con las asociaciones de hostelería y comercio (Asociación de restauradores de Cangas -Areca-; Cangas Vella y Federación de comerciantes de Morrazo -Fecimo-). Mariano Abalo planteó una propuesta que ni tan siquiera conocía de antemano su compañera de gobierno y representante también en la comisión de hostelería, la socialista Sagrario Martínez. La fórmula elegida por el concejal de Facenda es la de destinar una partida de 23.000 euros (dinero que se recauda anualmente a través de la tasa de las terrazas) en los presupuestos de este año que están a punto de cerrarse y llevar a pleno. De esta forma se compensaría la imposición legal que tienen los hosteleros de pagar la tasa una vez que el Concello la sacó al cobro. Y ahí radica precisamente la diferencia, los informes técnicos que supusieron el fracaso de la propuesta del PP para eximir a la hostelería del pago de la tasa, aseguraban que el hecho de que se pusiera ya al cobro impedía que la moción de los populares prosperara.

Mariano Abalo manifestó a los representantes de la comisión de hostelería que su intención siempre fue esa, pero que no podía llevar la contraria a los informes técnicos. A esa reunión faltaron los representantes de los grupos de la oposición del BNG y de Avante!. Solo asistió la concejala del Partido Popular Dolores Hermelo, que presentó el recurso de reposición contra el acuerdo adoptado el pasado viernes en el pleno. Precisamente ahí se menciona que se declare nula la liquidación emitida por no ser correcto el hecho imponible. Y también sacó la resolución de la Alcaldía de Cangas que contradice los informes técnicos municipales y que hace mención a los puestos del mercadillo. “Polo anterior é necesario proceder a descontar nos recibos do padrón do 1º trimestre de 2021 as ocupacións de mercadillo, que estando incluidas nos recibos do padrón do 4º trimestre de 2020, non se efectuaron debido as restricións impostas con posterioridade”. Dolores Hermelo quiere demostrar que esta resolución sirvió para devolver el dinero a los vendedores del mercadillo afectados. También señala Dolores Hermelo que era posible la devolución del cobro de la tasa de terrazas tal y como la planteaba el PP porque el número de propietarios de establecimientos de hostelería que la había satisfecho era mínimo.

En la reunión no hubo ninguna aportación a las bases de las ayudas que va a sacar el Concello de Cangas para repartir entre los negocios afectados por el cierre por el COVID-19 y que incluyen aportaciones de otras administraciones. Según la concejala de Desenvolvemento Económico del Concello de Cangas, la socialista Sagrario Martínez, la intención es que estén listas el miércoles para que puedan ir a pleno de este mes. Se planteó la posibilidad de que la bases fueran aprobadas en junta de gobierno o a través de resolución de la Alcaldía, como se hizo en otros concellos, con el fin de ganar tiempo, pero aquí los técnicos lo vieron inviable. Sí que pide a los afectados que tengan la documentación que se les pide ya a mano porque el personal para realizar el trámite burocrático ya fue asignado para empezar a trabajar ya desde el primer día.

De estas ayudas, que suman 228.000 euros y que están destinadas a locales de ocio nocturno, ocio infantil, hostelería, agencias de viaje y gimnasios, se podrán beneficiar unos 160 establecimientos, según el censo que baraja la Asociación de restauradores de Cangas (Areca). Los locales de ocio nocturno recibirán más ayuda -unos 350 euros- porque su cierre ha sido total y la restante cantidad se repartirá de forma lineal entre los establecimientos que la soliciten. El presidente de Areca, Gustavo Soliño, asegura que además de informar sobre las bases para el reparto de ayudas, en la reunión se trasladó la preocupación del sector de la hostelería por el aumento del nivel de contagios en el municipio -de medio a alto que entra en vigor el viernes- y por lo tanto de las restricciones, con el cierre del aforo interior de locales que solo podrán trabajar en las terrazas al 50%. Añade que Cangas es de los concellos del área con más restricciones de adelante para atrás y que esta sucesión de cambios “acaba con la moral en el sector”. Habla, incluso, de desesperación, porque brotes en otros sectores, como este último en el ámbito laboral, lo acaban pagando ellos con el cierre interior de los establecimientos y que solo les dejen trabajar en la terraza, cuando la predicción ahora es de lluvia. El único recurso de negocio que les queda, en este nuevo nivel de restricción, es el de la comida para llevar.

En cuanto a la exención de la tasa de terrazas, Soliño asegura que en la reunión de ayer se impuso el diálogo entre los grupos políticos presentes y se actuó con sensatez buscando la fórmula para devolver el dinero de la tasa a quien ya la había pagado y quedar exentos. También se pidió al PP que gestionara la exención de la tarifa en Portos, que a principios de año anunció una bonificación a nivel gallego.

Contagios

Por otra parte, el Jefe de Servicio del Centro de Salud de Cangas, Benigno Villoch, afirmaba ayer que el problema que hay en Cangas no es la hostelería, que puede ser donde se origine el primer caso, sino las reuniones familiares, donde se relajan todas las medidas por un exceso de confianza. Recuerda que hubo un brote de 17 personas, donde había abuelos, hijos, hermanos y primos. “Se da por descontado que no viven todos juntos, sino es fruto de una reunión familiar” Villoch insiste en que los convenientes son las personas que viven juntas, no los que vienen a comer o cenar un día a la semana. Considera que hace falta concienciación, pero también señala que es triste pedirla cuando llevamos más de un año hablando de lo mismo. Benigno Villoch manifestó ayer que se había dado un solo positivo nuevo y que el día anterior habían sido 6, cifras muy distintas a las de la semana pasada donde aparecían 15 o 16 contagios por día.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, que el lunes aseguraba que igualmente tendrían que adoptar medidas de restricción en algunas actividades, ayer aseguraba que en los pabellones no les permiten al estar los equipos federados. El cambio a nivel alto de restricciones no afectará a la celebración de la Gala da Cultura, este próximo lunes, festivo de las Letras Galegas. El auditorio sigue igual, con el 30% de aforo permitido (230 espectadores) y distancia de seguridad de 1,5 metros entre butacas.

Vida política telemática

En Moaña las actividades presenciales del programa de las Letras Galegas se mantienen con la intención de celebrarlas al aire libre, con sillas y distancia social. En el caso de lluvia se desplazarán a espacios cerrados como el salón de plenos o el centro cultural Daniel Castelao. La alcaldesa, Leticia Santos, explica que por precaución reducirán el aforo en este caso a un 30% de las butacas, siendo más estrictos que la normativa de la Xunta.

En donde sí podrá haber cambios es en la vida política. El martes regresaron las comisiones presenciales tras cuatro meses. Ahora los técnicos estudian volver a las sesiones telemáticas. La regidora teme que “un contagiado en un pleno encierre en casa a todos los ediles. Por eso opta por las sesiones online”.

Centros educativos

Los datos de ayer de la gerencia del área sanitaria de Vigo (EOXI) fueron esperanzadores para Cangas, con un freno en esa escalada de contagios, de 83 a 78, aunque en el mapa del coronavirus del Sergas (menos actualizado) sigue creciendo, de 69 a 71 en los últimos 14 días y de 49 a 50, en los últimos 7. Lo que sí aumenta es el número de colegios afectados, de 8 a 9 y de 15 a 16 casos. En el registro de ayer ya figura A Rúa, con 3 positivos y el IES Monte Carrasco, con 1. En Moaña, los contagios a 14 días suben de 32 a 35 (según la EOXI) y de 27 a 30 según el mapa del Sergas; y a 7 días, de 15 a 19, por lo que la incidencia pasa de 139 casos por cada 100.000 habitantes a 155. En cuanto a centros educativos, registra uno más (4) con un total de 4 positivos en Reibón, Domaio, O Con y A Paralaia. La situación en Bueu también crece, con un contagio más, según la EOXI (18) y 2 según el mapa (15). En los últimos 7 días registra 11 casos y sigue con un caso en el colegio Virxe Milagrosa. La incidencia está en 125.