La comarca repite con 12 banderas azules y espera izarlas todas a pesar del COVID

El jurado de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) dio a conocer ayer la relación de playas que lucirán este verano el distintivo de calidad y seguridad Bandera Azul. En O Morrazo podrá ondear hasta en 12 arenales, siendo Cangas, como es habitual, la que más playas premiadas tiene con un total de siete, aunque el año pasado el Concello cangués renunció a ellas para reducir gastos y centrar sus esfuerzos en las medidas contra la pandemia y su crisis derivada. En concreto, Adeac premió las playas canguesas de Areabrava, Areamilla, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga y Rodeira. Bueu, por su parte, logró cuatro banderas azules, en las cuatro playas presentadas por el Concello: Area de Bon, Lagos, Lapamán y Portomaior. Moaña repite, como viene ocurriendo desde hace seis años, con la bandera azul de la playa de O Con, la única solicitada por el Concello.

En Cangas, la intención es que este verano lleguen a izarse las enseñas, al contrario que hace un año, aunque todo dependerá “de cómo evolucione la pandemia”, advierte la concejala de Turismo, Aurora Prieto, que confía en recuperar progresivamente la normalidad. En cualquier caso, el Concello ya ultima los preparativos y la contratación del servicio de socorrismo para todas ellas. Quiere tener todo a punto para mediados de junio.

Bueu repite las cuatro distinciones de los últimos años y se prepara para aumentar las banderas en 2022 con Banda do Río. “Las banderas son importantes, pero es más importante tener los arenales en las mejores condiciones. En los últimos años conseguimos extirpar varios quistes en forma de episodios puntuales o crónicos de contaminación en Banda do Río, Loureiro o Agrelo”, señalan. La Concellería de Turismo ya anunció la semana pasada que este verano se dotaría a la playa de Banda do Río de servicio de socorrismo para optar a la bandera azul el verano del año que viene. “Vamos a dotarla de los servicios necesarios, pero también es necesario el compromiso social para mantener las condiciones actuales”, destaca la edil, Silvia Carballo. El arenal acaba de conseguir la calificación de agua de baño “excelente”, lo que supone todo un hito.

En el caso moañés, las dificultades para encontrar socorristas que se desplieguen a tiempo en los arenales hace que el Concello todavía no opte a recuperar la bandera para A Xunqueira. El próximo año podría hacerlo, si logra formar a un grupo de socorristas suficientes, pues el Patronato Beiramar acaba de conseguir los permisos para expedir estos títulos.

Cangas privatiza el servicio de socorrismo y salvamento

Tras varios años acumulando problemas en la gestión y explotación pública del servicio de socorrismo y salvamento en playas, el Concello de Cangas ha dado un giro de tuerca y opta ahora por su privatización, o, como prefieren decir sus responsables, por “externalizarlo”. Así lo ha decidido el bipartito ACE-PSOE, que acordó en Xunta de Goberno Local, por urgencia, la contratación del “servicio de vigilancia, socorrismo, salvamento y asistencia sanitaria de primeros auxilios en playas” por un período de tres años, más uno de prórroga, a razón de 142.250 euros por cada ejercicio. El Concello ya dispone de los pliegos que regirán el concurso para su licitación, mediante procedimiento abierto, y el anuncio se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante. Municipios vecinos, como Bueu o Marín, ya han optado en los últimos años por esta fórmula, ante las dificultades para encontrar suficientes socorristas y también para retenerlos, una de las razones que esgrimen en Cangas para cambiar de sistema.

La oferta de servicio debe cubrir las siete playas canguesas galardonadas este año con bandera azul (Areabrava, Areamilla, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga y Rodeira) con una plantilla de 25 socorristas que trabajarán desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre en turnos de 12 de la mañana a 8 de la tarde. También se incluye una embarcación de salvamento o moto acuática con base donde disponga el Concello, que en 2020, debido a la pandemia de COVID-19, solo cubrió el servicio de socorrismo en tres arenales, a los que destinó un total de 11 socorristas con un coste en torno a los 70.000 euros.

Puerto de Cangas y senderos de Cabo Udra y Donón

La Adeac también distinguió con su reconocimiento ambiental a otros elementos turísticos de O Morrazo. En cuanto a los puertos deportivos, la bandera azul solo ondeará este verano en el de Cangas. El de Moaña lleva dos años sin aspirar a un galardón que había lucido con anterioridad. Cangas acompaña a los dos puertos deportivos de Sanxenxo, al de Portonovo y al Real Club de Yates de Baiona, como las únicas instalaciones de este tipo de toda la provincia con la bandera azul. Por otro lado, vuelven a ser distinguidos como senderos azules las rutas de senderismo de Cabo Udra, en Bueu, y de Donón, en la Costa da Vela, en la parroquia canguesa de O Hío. En lo que respecta a los centros azules, Bueu vuelve a destacarse en O Morrazo con dos distinciones. Se trata del Aula de Natureza de Cabo Udra y del Centro de Interpretación de Agrelo. En ambos casos repiten el reconocimiento y facilitan a Bueu la promoción a la hora de atraer turistas interesados en disfrutar de los paisajes del municipio.