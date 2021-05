El Sergas quiere contratar el centro de salud de Moaña en septiembre, mientras se urbaniza la parcela

José Flores señaló que el Gobierno local moañés “nos informa puntualmente” de cada paso que se da con la parcela “y parece que, con la voluntad de colaboración entre ambas partes, todo va en buen camino”. Reconoce que la actual contratación del proyecto básico del centro de salud “antes de tener la parcela a nuestra disposición”, no es algo habitual. Pero señala que se aceleraron los trámites de esta forma “ante los avances mostrados por el Concello”.

La redacción del proyecto básico se adjudicó en marzo al estudio “Iglesias y Veiga Arquitectos”. Además, ya con la parcela, la Xunta encargará, dentro del mismo contrato “el proyecto de ejecución”, que estará listo en dos meses y medio. Todo ello permitirá, a la vuelta del verano, empezar la licitación de las obras de construcción.

Además de reconocer “la necesidad de espacio sanitario que tiene Moaña”, el responsable del Sergas relató las dependencias con las que contará la futura dotación, para la que en este ejercicio se destinarán 400.000 euros. Así, en el área de atención a adultos se construirán ocho consultas de atención primaria, seis de enfermería y seis polivalentes, una sala quirúrgica, otra de telemedicina, otra de ecografías y otra de toma de muestras.

El área de atención pediátrica contará con dos consultas de pediatría, dos de enfermería, dos polivalentes y una sala de lactancia. El área materna, por su parte, tendrá la consulta de la matrona y una sala de educación sanitaria.

En lo que respecta al área de salud bucodental, el centro moañés tendrá una consulta para odontólogo y otra para higienista. El área de fisioterapia incluirá una consulta, una sala polivalente, un gimnasio y seis cabinas de tratamiento.

Entre otros servicios se construirá un área de trabajo social con un despacho, un área de apoyo con un despacho de docencia, una sala para asociaciones de pacientes y un aula polivalente, además de todos los espacios varios en zonas comunes. “Se subsanará las carencias actuales y permitirá atender a los más de 18.000 pacientes de Moaña”, concluye Flores.

La alcaldesa, Leticia Santos, explicó ayer que con la entrada en vigor de los presupuestos municipales iniciarán este mes la licitación de las obras de urbanización de los terrenos y de construcción del vial interior en forma de “L”, que conectará las calles Sisalde y Rosalía de Castro. Este vial llevará el nombre de la activista social Elisa de la Peña González.

La regidora apunta al “esfuerzo económico” que realizarán este ejercicio para urbanizar los terrenos. La cesión de la parcela podría aprobarse en el pleno ordinario de este mes de mayo, e incluso no se descarta una sesión extraordinaria en cuanto esté completa la inscripción en el registro de la propiedad.

Fibra para atajar los problemas de conexión de la Casa do Mar

Con la vista puesta en el futuro centro de salud de Moaña, la atención sanitaria en la villa se sigue prestando en la antigua Casa do Mar, con problemas evidentes de espacio que quedaron patentes en esta pandemia y que obligaron al Área Sanitaria de Vigo, por ejemplo, a desplazar el servicio de urgencias durante las tardes, las noches, los fines de semana y los festivos directamente al centro de salud de Cangas, con las pertinentes quejas vecinales y del Concello. Otro problema que afrontan los sanitarios en la Casa do Mar se debe a la mala conexión a internet del inmueble, con múltiples caídas de la red en los últimos meses lo que impide a los doctores acceder a los expedientes y pasar consulta a las personas citadas, generando horas de retraso cada vez que se repetía el problema. Esta misma semana empezaron los trabajos para solventar estos fallos de conexión. El Concello ha concedido a una empresa de telefonía los permisos para instalar la canalización de fibra óptica hacia la Casa do Mar. Ayer mismo ya se había vallado la zona en la que se trabajará, con el material trasladado al terreno. Las obras deberán servir para arreglar definitivamente este problema de conexión y acabar con el retraso de consultas que sufren los usuarios de Moaña. Para lo que todavía no hay fecha es para que la villa recupere plenamente su servicio de urgencias. Pues seguirá en el PAC de Cangas hasta que mejore la situación sanitaria derivada de la pandemia.