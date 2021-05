Polvorín político en Cangas

En la brega se llegó a hablar de expedientes para echar a Aurora Prieto de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), opción que a medida que avanzaba la mañana iba decayendo. Pero está claro que Aurora Prieto se convirtió en un ariete contra la formación política con la que concurrió a las elecciones municipales. Persona muy próxima al fallecido Xosé Manuel Pazos, sigue defendiendo con dureza su legado político y no consiente ataques gratuitos contra una persona que ya no se puede defender, vengan de donde vengan. El PSOE se apoya también en ella para defenderse de los ataques de Mariano Abalo. No hay que olvidar que el portavoz socialista Eugenio González amenazó al edil de Facenda con llevarlo a los tribunales de justicia. Además, la modificación puntual de A Rúa, donde se pretende promover un gran centro comercial que proporcionaría terrenos para un nuevo equipamiento sanitario, no hace más que aumentar la herida abierta en el gobierno local tras el fallecimiento de Xosé Manuel Pazos.

El grupo socialista quiso aclarar ayer que su voto en el último pleno, respecto a la moción del plan de tráfico para O Hío, fue un error. Su portavoz, Eugenio González, afirma que la intención de su grupo era abstenerse, no votar en contra. Pero que en el orden del día apuntó mal el voto. Así que en esta ocasión no se puede considerar un nueva ruptura con sus socios de gobierno. Simplemente fue un error técnico.

Mientras, la regidora local Victoria Portas resta importancia a las diferencia que surgieron en el pleno y dice que ACE sí que se reúne antes de los plenos para decidir su postura en cada uno de los puntos del orden del día. Afirma que ella no tienen nada que decir, que en tal caso quien tiene que hablar es Aurora Prieto.