La fotografía de Pazos en el Auditorio.

Que sí, que aunque el salón de plenos del Concello de Cangas no disponga de un sistema de votación electrónico tan sofisticado con en los parlamentos o en el Congreso, también se pueden cometer errores en la votación, y no precisamente por darle mal a un botón. Basta con apuntar mal a bolígrafo en el orden del día. Pero los que cometieron el error lo reconocieron, que eso les honra. Porque pudieron ocultar bajo el manto de la discrepancia política interna esta “metedura de pata” y no lo hicieron. Dieron la cara, con toda la nota.

Al acabar la ópera folk de María Soliña, una fotografía del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, autor de la obra homónima, iluminó el escenario del Auditorio Municipal, de ese al que muchos vecinos de Cangas quieren que se ponga su nombre. Después hubo aplausos entre el escaso público que el aforo permitido consentía. También alguna lágrima se desplomó inquieta.