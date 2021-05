Os concelleiros de Cultura, Normalización Lingüística e Mocidade, Carlos Juncal, Aldán Santamarina e Daniel Costas, respectivamente, presentaron a programación de actos para a celebración do Día das Letras Galegas no municipio, elaborada como consecuencia da colaboración entre as tres concellerías. Trátase dunha programación con actos diversos en contido e formato que pretenden a divulgación da obra e da figura da persoa homenaxeada este ano: a poeta Xela Arias. Para elaborar a programación, tal e como din os concelleiros, tiveron en conta, na medida do posible, propostas vinculadas con Xela Arias relacionadas dun ou outro xeito con Moaña.

Os actos comenzan o xoves 13 de maio ás 19:30 horas nos xardíns do Concello, coa presentación do libro inédito de Xela Arias “Non te amola!” ilustrado por Luz Beloso, profesora de arte moi vinculada a Moaña. Participarán a propia Luz Beloso xunto con Francisco Castro, director xeral da Editorial Galaxia.

A Concellería de Cultura, ademais, agasallará ás bibliotecas dos 9 centros de Educación Primaria e Secundaria cun exemplar deste libro. O venres 14, ás 19:30h, e novamente nos xardíns do Concello haberá un concerto do grupo Xardín Desordenado, tamén vinculado con Moaña, e referente en Galicia en musicar a nosa poesía. Neste caso, no concerto presentarán poemas musicados da propia Xela Arias.

Sé Rial e Anabel Budiño

Os días 13, 14 e 15 están prevista unha performance polas rúas de Moaña os días 13, 14 e 15 de Maio coas actrices moañesas Sé Rial e Anabel Budiño na que declamarán poemas da homenaxeada nsa Letras Galegas para difundir a súa obra entre toda a poboación. O día 13 estarán no parque do Concello antes da presentación do libro. Os días 14 e 15 estarán na alameda de Moaña.

O luns 17 de maio emítese polo facebook do Concello os videopoemas sobre Xela Arias gañadores do concurso promovido pola Concellería de Mocidade entre o alumnado dos IES As Barxas e IES A Paralaia. Os xardíns do Concello acollen o venres 21 de maio ás 19:00h o Rechouchío das Letras galegas, que marca o inicio dunha nova programación desta actividade infantil que encherán as tardes dos venres ata xullo con actividades para crianzas. Este día presentarase un contacontos no que a protagonista é a nena Xela Arias baixo o título “Aquelando as nosas letras con Xela” da compañía A Run Run. Este evento contará con intérpretes de lingua de signos da organización XOGA. O último acto é o sábado 22 de maio ás 21:00 horas no Palco da Música de Moaña: Festival Ai Mo.S.A. de curtametraxes seleccionadas polos institutos IES As Barxas, IES A Paralaia e IES María Soliño.

Para o desenvolvemento destes actos instalarase un palco nos Xardíns do Concello e disporanse cadeiras debidamente desinfectadas e separadas en cumprimento das medidas establecidas por mor da pandemia Covid-19.