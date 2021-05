Bueu honrará a Xela Arias con actos nas tres parroquias e unha campaña en librerías

O departamento de Cultura que dirixe Xosé Leal porá en marcha os actos das Letras Galegas este sábado coa entrega de premios do certame de microrrelatos e de narrativa escolar que por segundo ano consecutivo organiza Costumes de Cela en colaboración co concello. Será a partir das 12 horas no Eirado da Festa, e nun acto que contará coa actuación do grupo de panderetas Recordos da Nosa Terra.

O eixo central será o día 17 cunha lectura de poemas no adro de Sanamedio

O parque de Ramal dos Galos será o escenario escollido para albergar o domingo, a partir das 12 horas, a entrega dos premios Johán Carballeira de Xornalismo e Poesía, que este ano recaíron en Marta Veiga por “Cantigas para despois dunha pandemia” e en Xandra Táboas e Adrián Mosquera polo seu poemario “Dou aulas de ioga por videoconferencia”, respectivamente. A continuación actuará o grupo Xardín Desordenado cun espectáculo no que porán música a poemas de Xela Arias e de otros autores contemporáneos. Xa pola tarde, a partir das 18 horas e no mesmo lugar, haberá un contacontos a cargo de Polo Correo do Vento, adicado a Xela Arias.

O luns, Día das Letras Galegas, o acto institucional trasladaráse ao adro de Sanamedio, en Bon, onde tradicionalmente se celebra unha romería todos os años. Ante a imposibilidade de repetir o acto en idéntico formato haberá unha lectura de poesías de Xela Arias e a continuación actuará un grupo local de canto tradicional, Palleta Mollada, cun repertorio a base de cancións populares galegas. Será ás 12 horas.

Pero ademais a Concellería de Cultura, en colaboración coas de Normalización Lingüística e Bibliotecas, poñen en marcha unha campaña con todas as librerías do municipio (Abrente, Miranda, Marpau, Anguián e Gaidil). A iniciativa consiste na elaboración dun póster de Xela Arias cun poema no que irían colocados –a modo de cromos nun álbume– seis marcapáxinas que habería que conseguir. Cinco de eles se repartirían nas cinco librerías participantes e o sexto poderá solicitarse en calquera das tres bibliotecas municipais. Nestas últimas tamén poderá pedirse un comodín que supla o marcapáginas de calquera das librerías. As persoas que completen o póster recibirán de premio un libro de Xela Arias que recollerán directamente nas librerías. Os títulos son “Intemperiome” (en Librería Abrente), “Poesía reunida” (Anguián), “Demencia do equilibrio” (Marpau), “Darío a diario” (Miranda) e “Non te amola” (Gaidil). En principio se adquiriron un cento de exemplares que se poderían ampliar se a demanda supera esta cifra.