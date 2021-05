ACE consuma su rotura en el pleno y el PSOE se desmarca del gobierno en una moción del PP

Donde hubo “pelea” fue en la moción del Partido Popular para que el gobierno local eximiera a los hosteleros del pago de la tasa de las terrazas. La propuesta del PP tenía dos informes en contra, en de secretaría y el de Intervención, que aseguraban que ahora ya no se podía hacer. La propuesta, que había sido aprobada en enero en pleno, no se trasladó a los servicios técnicos hasta hace 15 días, de ahí que no tuviesen más remedio que informar en contra, porque técnicamente ya no se podía aplicar la exención. Claro que el PP se agarra al clavo de que para poner al cobro la tasa hay que aprobar un padrón, y el gobierno local no lo hizo. Para la concejala del PP Dolores Hermelo, la maniobra del gobierno, concretamente de Mariano Abalo (ACE) es “demasiado premeditada, demasiado mezquina. Xa teñen un motivo para non rebaixar ou condonar este tributo os hosteleiros, e a maiores é un motivo técnico e non é falta de vontade política. Vergoña dun goberno tentar enganar a un sector tan perxudicado na pandemia, vergoña se ro único concello de O Morrazo que non fixo nada neste senso”, manifestó ayer la edil al día siguiente del pleno. También se pronunció el jefe de filas del PP, José Enrique Sotelo. Asegura que la concejala Dolores Hermelo dejó claro que el gobierno miente. “Pretendía esconderse nun informe feito a medida polos técnicos municipais para intentar dicir que non se podía anular o cobro dos recibos da taxas das terrazas emitidos polo Concello en un falso agravio con outros sectores. O cancro de Cangas pretendí disfrazar o tema diciendo que era un problema técnico. O problema técnico creouno él e más a súa marioneta mentindo. Desde o PP de Cangas anunciamos que vamos a presentar un recurso pois entendemos que para cobrar unha taxa ante hai que aprobar un padrón e non o fixeron, e además facilitaremos un modelo de instancia para que os locais reclamen a diferencia de metros cobrados. Non se pode cobrar por algo que non utilizas.”, dice Sotelo.

Avante! saca adelante su moción sobre movilidad

El grupo municipal de Avante logró sacar adelante su moción respecto a elaborar un plan que se anticipe a los problema de movilidad que llegan todos los veranos en las parroquias, sobre todo en Aldán y O Hío. Su propuesta no contó con el apoyo de todos los partidos políticos. Está visto que el Plan de Urbán Sostible no va a estar listo y, además, se está pendiente de su ampliación a las parroquias. Muy parecida a la moción de Avante!, pero que pretendía abarcar todo el municipio, fue la presentada por el grupo municipal del Partido Popular. Aquí ACE, uno de los partidos que sustenta el gobierno. Aurora Prieto votó a favor de la propuesta del PP, pero sus compañeros de ACE: la alcaldesa Victoria Portas, Mariano Abalo y Adrián Pena, votaron en contra. El PSOE votó también con Aurora Prieto y apoyó la propuesta del PP, lo que volvió a demostrar que el gobierno es frágil y que se desmorona con una moción no demasiado complicada del grupo municipal del PP. No se sabe si el posicionamiento de Aurora Prieto y del PSOE se había comunicado en la reunión del gobierno previa al pleno, porque tampoco se sabe si esta reunión tuvo lugar o no. Lo cierto que supone un primer y duró revés plenario para la alcaldesa de Cangas y para Mariano Abalo.