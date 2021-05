Esperemos que la subida de Vázquez Almuiña del coste de reparación del paseo de O Salgueirón no esté relacionada con el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual. Es que lo que ocurre en la administración es de locos. Cualquier pequeños proyecto se pone en miles de euros de inmediato. En algún momento había que poner el freno y examinar detenidamente los presupuestos, comparándolos con los de la vida real, no política. Tampoco tiene sentido, ni por cuestiones protocolarias, que la Xunta de Galicia sea la que tenga competencia en el nombramiento de un ente, como el Puerto d e Vigo, que pertenece al Estado. Claro, después cuando se rechacen las alegaciones, Almuiña dirá que no fue él, que es del PP, sino el Ministerio de Transición Ecológica, que es del PSOE.

Pues desde aquí nuestra enhorabuena a todo el equipo docente del colegio de O Hío, no solo a su director, por ese proyecto educativo de “Xogos da Auga” con el que los alumnos aprenden la importancia de la recogida de aguas pluviales.

Parece haber surtido efecto. El saco con el escombro que se retiró de la remodelación de los campos del keniata ya no está en ese lugar en el que permanecía inmóvil desde hace tres años. Por fin tuvieron a bien retirarlo antes de que todo lo que había en su interior llegara a la playa de Rodeira, que ya empezaba a resquebrajarse despué s de tanto tiempo. Asi que, como tal como pusimos que no se retiraba, ahora ponemos que se hizo.