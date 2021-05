Almuiña da un ultimátum a Cangas y sube de 21.000 a 45.000 el coste de reparación de O Salgueirón

Cambio radical. Del buen rollo que hubo entre el gobierno local de Cangas y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, en la reunión que las partes mantuvieron el día 6 de abril en Cangas, al frío recibimiento a la alcaldesa Victoria Portas, ayer en las dependencias del Puerto de Vigo. Lo que el 6 de abril era todo mano tendida, se convirtió ayer en puño cerrado. No solo por el ultimátum que la Autoridad Portuaria ofrece al Concello y al que dio la máxima publicidad posible, sino por las formas. La regidora local salió del encuentro con la sensación de que todo había cambiado, que las puertas que en abril estaban abiertas se habían cerrado, incluso antes de estudiar la propuesta de solución para el paseo de O Salgueirón, que es solo la punta del iceberg del conflicto entre el Concello de Cangas y la Autoridad Portuaria. Además, de repente, cambió el presupuesto de reparación del paseo de O Salgueirón, lo que hace unos meses valía 21.000 euros, ahora el Puerto de Vigo dice que vale 45.000 euros, más de doble. Y eso que hay un detallado informe sobre los trabajos que se deben realizar. La Autoridad Portuaria no explica esta repentina subida.

La regidora local no quiere, de momento, hacer pública la propuesta presentada al Puerto de Vigo y que rechazó, pero que no se aleja demasiado de las reivindicaciones históricas siempre planteadas por el Concello de Cangas: que se cumpla el acuerdo del consejo de administración de la Autoridad Portuaria en 2015 por el que se cedía al Concello de Cangas el terreno de dominio público que comprende desde la Torre de Massó hasta la ballenera. Esta cesión contaba con el aval de la que era en ese momento ministra de Fomento, la pontevedresa Ana Pastor y fue firmado por el López-Chavez en calida de presidente del Puerto de Vigo. El gobierno siempre consideró que el convenio firmado entre las partes y que obligaba al Concello a mantener el paseo de O Salgueirón construido por la Autoridad Portuaria estaba ligado a la cesión de la zona, algo que nunca se produjo porque Enrique López Veiga, que sucedió a López-Chavez, lo impidió. La alcaldesa incluso estab dispuesta a que el Concello asumiera los gastos de 21.000 euros a cambio de que la Autoridad Portuaria realizara obras de carácter estructural en Cangas.

Almuiña dijo no a la propuesta del gobierno local, dobló el coste de la reparación de O Salgueirón y emplazó al Concello a dar una repuesta defintiva antes del 14 de mayo. En el caso de que no recibir ninguna respuesta, la Autoridad Portuaria de Vigo contratá personalmente el arreglo del paseo, “al entender que los ciudadanos de Cangas no tienen por qué padecer la falta de mantenimiento de este espacio por parte del Concello y, posteriormente, reclamará al Concello daños y perjuicios. Es decir, acudirá a los tribunales de justicia, algo que había descartado prácticmente en abril cuando Jesús Vázquez Almuiña visitó Cangas.

Respecto al interés del Concello por la desafectación de este espacio, Vázquez Almuiña mostró el intrerés de de la institución que preside de seguir negociando la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios. Pero asegura que lo hace con todos los ayuntamientos implicados, entre los que se encuentra Cangas. Lo que quiere decir que no hay trato diferente para este concello. También manifestó Almuiña que se compromete a estudiar las alegaciones presentadas por parte del Concello de Cangas a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios ante el Ministerio para la Transición Ecológica y aclara que a día de hoy, y tras solicitarlas, todavía no las entregó el Concello. El hecho de desviar la atención hacia el Ministerio de Transición Ecológica muestra la pardoja de que un ente del Estado esté gobernado por una persona que pone la Xunta.

La alcaldesa, desconcertada por el cambio radical

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, califica de decepcionante la reunión que mantuvo ayer con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña. Asegura que el citado ente insiste que sea el Concello quien repare los desperfectos que hay en el paseo de O Salgueirón que se originaron como consecuencia de los años. La regidora local insiste en que el convenio de mantenimiento del paseo de O Salgueirón está ligado a la desafectación de los terrenos de dominio público situados entre la Torre de Massó y la ballenera. Califica de cortina de humo la primera reunión entre las partes que tuvo lugar en el mes de abril en el Concello de Cangas y que ayer se encontró con un no rotundo y una exigencia contundente por parte de Jesús Vázquez Almuiña, alejado de cualquier carácter negociador. También se muestra soprendida por el hecho de que, de repente, de 21.000 euros que costaba la reparación del paseo de O Salgueirón, según los cálculos que la propia Autoridad Portuaria de Vigo realizó, ahora pasan a ser más que el doble, 45.000 euros, concretamnte. “Algo increíble” Victoria Portas lo califica de engaño y que la cantidad no puede deberse a una confusión. Recuerda que estos últimos años pasaron por la Autoridad Portuaria de Vigo tres presidentes y ninguno de ellos cumplió lo acordado. Afirma que, ahora, Vázquez Almuiña se escuda en las alegaciones pesentadas ante el Ministerio para la Transición Ecológica. Asegura que coincide con Vázquez Almuiña en que la situación de O Salgueirón no puede seguir así, pero no está de acuerdo en que esta solución pase por la imposición del Puerto de Vigo y recuerda que desde el día 1 de octubre de 2020 el convenio finalizó. La alcaldesa agradece al presidente del Puerto de Vigo, Vázquez Almuiña que la recibiera, pero le pide que inicie urgentemente las obras necesarias, antes de que la reparación siga aumentando y se ponga en cientos de miles de euros.