El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuíña, y la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), volvieron a reunirse esta mañana, en la segunda toma de contacto en el último mes, para decidir qué organismo debe asumir definitivamente la mejora del paseo de O Salgueirón, en Massó, aunque no hubo acuerdo, según la entidad portuaria.

Durante el encuentro, realizado en las oficinas portuarias de Vigo, el máximo responsable portuario expuso a la regidora la situación del paseo de O Salgueirón, un espacio que, según recordó Vázquez Almuíña, fue entregado al Concello de Cangas en el año 2015, quien, de acuerdo con un convenio de colaboración suscrito entre ambas partes, debía asumir su mantenimiento, pero que el consistorio nunca llevó a cabo. Por este motivo, el presidente portuario instó a la alcaldesa a que el Concello asuma las obras de reparación del paseo de O Sagueirón, que, actualmente, ascienden a unos 45.000 euros.

Durante el transcurso de la reunión, ambas partes no llegaron a un acuerdo sobre esta cuestión, por lo que la institución que preside Jesús Vázquez Almuíña espera recibir una contestación definitiva por parte de la Administración que dirige Victoria Portas antes del próximo 14 de mayo. En el caso de no recibir notificación alguna por parte del consistorio, la Autoridad Portuaria de Vigo contratará personalmente el arreglo del paseo, al entender que los ciudadanos de Cangas no tienen por qué padecer la falta de mantenimiento de este espacio por parte del Concello y, posteriormente, reclamará al Concello daños y prejuicios.

Por otra parte, y en cuanto a la petición de desafectación de este espacio, Vázquez Almuíña mostró a Portas el interés de la institución que preside por seguir negociando la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) con todos los ayuntamientos implicados -entre los que se encuentra Cangas-, y que en estos momentos se encuentra a la espera de su aprobación definitiva por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. La Autoridad Portuaria de Vigo se compromete a estudiar las alegaciones presentadas por parte del Concello de Cangas a este documento ante el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque, a día de hoy, y tras solicitarlas en la reunión mantenida entre ambas partes el pasado 6 de abril, todavía no las ha recibido.