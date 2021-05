La motobomba de Cangas cumple 22 años

Cangas necesita mejorar el servicio y renovar el parque móvil. Este próximo día 9, el camión de incendios cumple 22 años y aseguran que no hay bomba en Galicia con 1.000 horas de trabajo encima. El Grupo Municipal de Emergencias de Cangas ve pasar por delante de sus ojos cómo la Xunta reparte nuevas motobombas por diferentes rincones de Galicia para los grupos de Emergencia Supramunicipal (GES), cuyo personal es de la Xunta y Diputación, y por Cangas no pasan porque es Grupo Municipal (pertenece al Concello). Pero una entrega de vehículos hace dos semanas a grupos municipales de Lalín y Noia, reabre la herida. No tendría que haber excusa para que el municipio de O Morrazo pueda disponer, por esta vía, de la tan ansiada motobomba.

Hay que recordar que el concurso para la compra del nuevo camión había sido una gestión del anterior alcalde, Xosé Manuel Pazos, ya fallecido, que logró que Vicepresidencia aumentara su porcentaje de participación a un 33% cuando la Diputación se retiró de un convenio que era a tres bandas, alegando que debía financiarse con el Plan Concellos. El concurso siguió adelante con el contratiempo de que quedó desierto y después con la pandemia y con los presupuestos prorrogados ya no dio tiempo a uno nuevo. El trabajo técnico del modelo que hace falta está hecho. Solo falta esperar al compromiso económico.