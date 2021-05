Tres mociones, con tres propuestas sobre ámbitos diferentes, pero con el mismo o parecido resultado: voto en contra del gobierno local. El pleno municipal tumbó ayer las tres mociones presentadas por el PP, en las que pedía una intervención de mejora en la playa de Banda do Río, una programación cultural antes del verano y mejoras en el entorno de la Casa da Aldea de Meiro. En las dos primeras BNG y ACB votaron en contra, mientras que en la última el edil Julio Villanueva optó por abstenerse, aunque no fue suficiente para que la petición saliese adelante.

Desde las filas del PP lamentaron el posicionamiento del gobierno local, al que reprocharon que siempre busca “excusas” para votar en contra de sus iniciativas. “Aquí parece que nada que venga de los grupos de la oposición puede tenerse en cuenta”, reprochaba al final del debate la portavoz popular, Elena Estévez. Por su parte, desde el ejecutivo local no pusieron en duda el “ánimo positivo” de esas mociones, pero sí que pusieron en tela de juicio la “intencionalidad política” detrás de las mismas.

El debate arrancó con la petición de una intervención en el ámbito de la playa de Banda do Río, en la que se pide un aporte de arena para mejorar la calidad del tramo superior. La encargada de defenderla fue la edil María Blanco, que anticipándose a los posibles argumentos en contra del gobierno los tachaba de “excusas” que “retratan su incompetencia”. Desde el bipartito BNG-ACB argumentaron que las competencias sobre este espacio corresponden a Portos de Galicia y animaron al PP a ser “valiente” y presentar esa solicitud delante del ente público. “Portos es como una máquina registradora, recauda dinero por las terrazas y por todas las actividades que se realizan en la playa y luego no invierte nada aquí”, afirmó el portavoz del BNG, Xosé Leal. El vicealcalde y representante de ACB, Julio Villanueva, mostró su disposición de votar a favor si se cambiaba la redacción final para instar a Portos de Galicia y no al Concello. “Lo contrario sería manifiestamente ilegal”, zanjó. El edil, que es el responsable de Facenda, también quiso recordar los gastos afrontados por el Concello y que en teoría deberían ser asumidos por Portos de Galicia. La moción al final solo tuvo los votos favorables del PP y PSOE.

Algo parecido ocurrió con la petición de una programación cultural para dinamizar el municipio en estos meses. Ante el despliegue de actividades y eventos enumerados por el concejal de Cultura Elena Estévez reiteró que la propuesta se focalizaba en el periodo de mayo y junio, antes del inicio de la temporada estival y como una opción para ayudar a la hostelería.

La última de las mociones se refería a mejoras en el entorno de la Casa da Aldea. En este caso desde ACB decidieron abstenerse: por un lado reconocía la necesidad de las actuaciones propuestas, pero por el otro recordaba que ya son compromisos adquiridos con los vecinos. Al final el debate acabó derivando en una especie de rifirrafe entre Félix Juncal y Elena Estévez a cuenta de las intervenciones realizadas por los distintos gobiernos en Meiro.