Faldas para tod@s en Bueu

No importaba el color, el largo o si combinaba bien con el resto del atuendo. La importante era vestir una falda, independientemente de si se era chico o chica, y demostrar que la “ropa no tiene género, solo es un pedazo de tela”. Con esta consigna alumnado y profesorado de los institutos Johan Carballeira e Illa de Ons y del colegio de A Pedra, en Bueu, tomaron esta mañana la calle en una acción para reivindicar respeto, tolerancia y libertad. Una iniciativa a la que se sumaron representantes del gobierno municipal, que dieron ejemplo con hechos: el alcalde, Félix Juncal, acudió con una falda prestada por su hija, y el edil de Cultura, Xosé Leal, con otra de su pareja.

La iniciativa “A roupa non ten xénero” comenzó en noviembre con el impulso de cuatro jóvenes estudiantes de primero de Bachillerato: Iria Estévez, Lía Menduíña, Paula Montejano y Samella Honorato, que contaron con el decidido apoyo de su profesor de Física y Química, Miguel Quiroga. La chispa que alumbró la idea fue el caso de acoso contra un alumno vasco que decidió acudir un día a clase con falda.

Aunque al principio algunos acogieron con cierto escepticismo la iniciativa lo cierto es que se acabó convirtiendo en un éxito, tanto que decidieron repetirla el día 4 de cada mes. El acto de hoy era el último del curso lectivo y quisieron sacar sus reivindicaciones a la calle, con la participación del Illa de Ons y A Pedra, además del propio Concello. Las jóvenes y su profesor leyeron un manifiesto en el que reivindicaron la posibilidad “de ser como queiramos, non deixemos que ninguén nos limite a nosa maneira de vivir; por unha sociedade respectuosa e porque todas as persoas poidan ser simplemente como son”. Un manifiesto que se complementó con el texto escrito por otra joven, Antía, que haciendo un símil con los libros defendió que “deixemos de ler a historia pola portada e comecemos a ler as páxinas onde se escribe a historia”. Dicho de otro modo, no juzgar el libro por su portada ni a las personas por su vestimenta.

Entre los asistentes estaba el alcalde bueués, que manifestaba que “temos que agradecerlle a este alumnado que nos permita ver que pode haber un mundo diferente, máis xusto e igualitario” y animó a la comunidad educativa a mantener este rumbo. “Que sigan así, transgresores e inconformistas”, sentencia.