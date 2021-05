Un polbo vexetariano para celebrar os maios en Bueu

O polbo galego está en veda no mar, pero non en terra. Polo menos en Bueu. Un enorme cefalópodo feito con todo tipo de material vexetal é o gran protagonista dos maios da vila, dos que se pode ver unha mostra na Praza Massó. Un auténtico polbo vexetariano, aínda que como bo molusco tamén incorporaba cunchas de zamburiña e vieira. O deseño e elaboración correspondeu a Asociación Alfombras Corpus de Bueu, que desde hai un par de anos traballa por revitalizar a tradición dos maios e involucrou ao Concello, colexios e institutos e aos centros de día do municipio.

Os alfombristas de Bueu levaban traballando semanas para conseguir armar un deseño do que se pode dicir que ofrece unha visión en 360 grados. A base central sobre a que se ergue este peculiar cefalópodo mide preto de 2,5 metros. A continuación, a base do polbo acada os 1,20 metros e cada un dos seus tentáculos mide 2,5 metros. E desde a punta dun raxo a outro hai unha distancia de 6,40 metros. “Se fose un polbo do mar había suficiente animal para comer todo Bueu e parte de Cangas”, dicían con humor os seus esforzados creadores.

Ao final de catro dos seus tentáculos estaban as letras que completaban o nome de Bueu, mentras que os outros catro sostiñan unha sorte de coroa. Xunto a el había dous maios feitos polos usuarios do Centro de Día Pescadoira, outros tres de diferentes cursos do colexio de A Pedra e sendos traballos do IES Illa de Ons e do colexio A Torre-Cela.

Alfombristas e Concello organizaron un sinxelo acto inaugural ás 11.00 horas, condicionado polas limitacións da pandemia. Ademais serviu para recoñecer ao veciño Agustín Gutiérrez, unha das persoas que axudou a manter viva a tradición dos maios e das alfombras en Bueu. Por cousa da pandemia tampouco foi posible organizar unha actuación para interpretar as cantigas asociadas a esta festa, aínda que un grupo de alumnas de A Pedra non se resistiu a cantar unha peza creada por elas. “Foi moito traballo, pero estamos orgullosos e encantados porque valeu a pena”, manifestaba onte a presidenta dos alfombristas, Carmen Santos, que apunta que os maios permanecerán na Praza Massó durante toda a xornada de hoxe para que podan ser visitados.

Da Praza Massó aos platós da Televisión de Galicia

Este ano non poderá haber unha celebración do Corpus como lle gustaría aos veciños e alfombristas de Bueu, mais iso non significa que estén parados ou de brazos cruzados. Onte mesmo nada máis acabar de darlle forma ao seu maio un grupo de integrantes da asociación puxeron de inmediato rumbo a Santiago de Compostela para participar nun programa da Televisión de Galicia (TVG). Os responsables de “Quen anda aí?” invitaron aos alfombristas de Bueu a confeccionar unha alfombra que reproduce o logotipo do programa, un traballo feito con caraveis blancos e vermellos. Tampouco podían faltar os materiais propios de Bueu, con cunchas de berberecho, zamburiña e vieira.