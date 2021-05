Las cofradías acusan a Mar de engañar a los percebeiros por la prórroga para extraer la mejilla

Engañadas y defraudadas. Así aseguran sentirse las cofradías de la provincia de Pontevedra con plan de explotación del percebe –entre las que están Cangas, Aldán y Bueu– ante la decisión de la Consellería do Mar de prorrogar un mes más la campaña de extracción de la mejilla. Una decisión que ha generado un profundo “malestar” en el seno de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, que denuncia que las numerosas reuniones mantenidas durante los últimos meses “no valieron para nada”. El presidente de la federación y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas sostiene que fueron una excusa, en las que “solo se dieron vueltas en círculo con el objetivo de ganar tiempo y evitar tener que afrontar el problema real”.

Las discrepancias entre percebeiros y mejilloneros vienen de lejos y cada año se registran episodios de tensión en puntos de la costa gallega, tal como ocurrió en 2020 en la Costa da Vela. Los pósitos recalcan en que “no estamos en contra de la extracción de mejilla” y defienden el “entendimiento” con el sector bateeiro. Un entendimiento que debería pasar por una actualización de la orden reguladora de la extracción de la cría del mejillón, que data del año 2000 y que está “obsoleta”.

José Manuel Rosas argumenta que este texto “no se guía por criterios ambientales o por la sostenibilidad de la gestión de los recursos marinos y ni siquiera está basada en datos reales del estado de las poblaciones o en el impacto de la actividad extractiva sobre el ecosistema”. Por ello urgen a la Consellería do Mar que “asuma su responsabilidad” y que adopte “una mayor implicación” para resolver de manera definitiva el conflicto entre ambos sectores. “De no ser así y si se llega a producir cualquier tipo de enfrentamiento entre los dos colectivos, la ciudadanía debe saber que solo habrá un responsable: la propia Consellería do Mar”, afirma de manera categórica el presidente de la federación de Pontevedra.

Los dos colectivos defienden argumentos contrapuestos: los bateeiros acusan al sector del percebe de impedir la retirada de mejilla para reservarla para sí y luego venderla a los propios mejilloneros, mientras que los percebeiros sostienen que quieren proteger ámbitos concretos donde la extracción de esa cría de mejillón supone un grave daño para el percebe.

Hace ahora un año, a raíz de los momentos de tensión registrados en la Costa da Vela, Xunta, bateeiros y cofradías alcanzaron un “acuerdo de mínimos” para prorrogar la campaña de extracción de 2020 durante dos meses más. Un pacto que incluía la delimitación de una serie de zonas de exclusión y el compromiso de consensuar una nueva ordenanza reguladora de cara a 2021.

En esa normativa los pósitos aspiran a consolidar lugares concretos del litoral en los que se prohíba la extracción de la mejilla para evitar su afección a la cría del percebe. “Las zonas a preservar que proponemos significan un pequeño porcentaje dentro del ámbito total de actuación, que abarca desde la desembocadura del Miño y límite de la provincia de Lugo y que son muchos kilómetros de costa”, expone José Manuel Rosas.

En la provincia de Pontevedra hay siete cofradías con plan de explotación del percebe: Cangas, Aldán, Bueu, Baiona, A Guarda, Vigo y O Grove. En el caso de O Morrazo, las zonas que se proponían como lugares vedados incluyen los siete kilómetros de la Costa da Vela, un ámbito pequeño en Aldán y entre 400 y 500 metros lineales en Cabo Udra, en Bueu. La federación afirma que la “dejadez” por la parte de la Consellería do Mar a la hora de actualizar la orden extractiva de la mejilla ha tenido consecuencias en forma de “graves daños en importantes bancos de percebe, en los que se dejaron las rocas completamente limpias”. Ponen como ejemplos puntos de la costa de Baiona. “Hubo un total arrase de las zonas más ricas en percebe del litoral de Pontevedra”, denuncian.

El sector del percebe entiende que se pone “en peligro su medio de vida” y desde las cofradías barajan distintas acciones de protesta para llamar la atención sobre su situación. Una de las que se están planteando es acudir a Santiago, al Rexistro Xeral de la Xunta de Galicia, para entregar el currículum de todos los percebeiros de la comunidad “para que la Consellería do Mar busque para ellos una alternativa laboral”, avanza José Manuel Rosas. La decisión de extender un mes la actual campaña de la mejilla supone para la federación pontevedresa una muestra de la ausencia “del necesario enfoque de precaución y falta de rigor en la gestión de los recursos” por parte de la consellería.

El malestar de los pósitos, especialmente en el caso de la federación de Pontevedra, en este momento se focaliza en la consellería, a la que acusan de “pasividad” e “ineficacia”. Más allá de desencuentros puntuales insisten en que siempre hubo convivencia con el sector bateeiro, que en algunos casos incluso forma parte de la masa social de las cofradías. En este sentido subrayan que son conscientes de que el objetivo de los mejilloneros no es la extracción del percebe, pero puntualizan que la actividad extractiva de la cría del mejillón “daña inevitablemente el estado nuestro recurso y, por tanto, nuestro medio de vida”.

La actual normativa que regula la extracción de la cría del mejillón data del año 2000. Las cofradías y sus agrupaciones de percebeiros defienden que tras más de 20 años de vigencia es momento de actualizarla y adaptarla a la realidad actual. “Todas las normas se modifican y mejoran en busca del beneficio común, siempre buscando un equilibrio para evitar damnificados”, razonan.