La federación de comerciantes de O Morrazo “Fecimo” organiza una campaña de sensibilización y dinamización del comercio local durante el mes de mayo, comenzando el lunes 3. Bajo el nombre de “Somos o teu comercio local”, se sortean tarjetas regalo entre todos los consumidores de comercios asociados de Bueu, Cangas y Moaña. En total se repartían 3.000 euros en 72 premios de diferentes cuantías, que van desde los 20 hasta los 100 euros de los premios más grandes.

Los clientes podrán participar comprando hasta el 31 de mayo y registrando los códigos de los boletos que reciban con cada compra en el sistema de sorteos de la federación, a través de la web Comerciodomorrazo.com o de la app móvil “Comercio do Morrazo”.

Los clientes podrán, una vez registrado el código, acceder a un premio instantáneo o bien quedar pendiente para los premios del sorteo final, una vez que acabe la campaña. Habrá premios adicionales no vinculados a los boletos, pues se celebrará otro sorteo entre las compras registradas con las tarjetas de fidelización del Club de Clientes do Comercio do Morrazo en los establecimientos con este sistema activo.

De forma paralela, la campaña se acompañará de cartelería, presencia publicitaria en los cascos urbanos y promoción en las redes sociales, así como el lanzamiento de un spot audiovisual.