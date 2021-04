La alcaldesa de Cangas suspende el Pleno de esta noche por “síntomas” de una funcionaria

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, decidió suspender el pleno de la corporación convocado para esta noche y su agenda de trabajo para los próximos días tras conocer los “síntomas de fiebre y malestar” de una “funcionaria próxima “ que obligan a teletrabajar a la propia regidora y a otros empleados municipales. Portas ha solicitado que se le practique una prueba PCR, aunque asegura que no tiene ”ningún síntoma “, y llama a la tranquilidad, aunque también advierte que los casos de coronavirus en Cangas han subido hasta 50 y reclama “sentidiño” a la ciudadanía para recuperar cuanto antes la normalidad. A última hora de ayer, le confirmaban la PCR negativa de una de las trabajadoras, a la espera de los resultados restantes.

“En el día de hoy me veo obligada a cancelar mi agenda para los próximos días debido a que una funcionaria ligada a mí se encuentra indispuesta con síntomas de fiebre y malestar y no ha podido acudir a su puesto de trabajo”, señala la regidora en un comunicado que hizo llegar ayer a la plantilla del Concello y a compañeros de la Corporación, a los que transmitió “tranquilidad, porque yo no tengo ningún síntoma ni estuve en las últimas horas en contacto próximo con esta funcionaria”. Aún así, Portas optó por ceñirse al protocolo de actuación para estos casos y solicitar al Sergas que le realice una prueba PCR “cuanto antes, para descartar mi contagio y retomar mi agenda normal” lo antes posible.

La consecuencia más inmediata de esta situación fue la cancelación del acto de izado de la bandera de calidad turística que iba a tener lugar ayer a mediodía en el Club Náutico Rodeira, así como otras citas institucionales, además de iniciar los trámites con los corporativos y técnicos del Concello para decidir si se suspendía el Pleno ordinario de abril, convocado para esta noche, o se celebraba de forma telemática. Finalmente, tras consultar con los portavoces de todos los grupos políticos, se decantó por la primera opción, y el Pleno se traslada al próximo viernes.

La medida se adoptó tras consultarlo con todos los representantes políticos. El portavoz del PP, Rafael Soliño, confirmó a última hora de la mañana que la alcaldesa se había puesto en contacto con él para explicarle la situación y las alternativas posibles, y los populares consideraron más conveniente hacerlo de forma presencial, aunque haya que aplazarlo una semana. Portas también lo comunicó al portavoz del PSOE, socio de gobierno de ACE, así como del BNG y Avante-Candidatura Veciñal, para asegurarse una decisión consensuada. El cambio de fecha no afecta al funcionamiento municipal, según le tasladó el secretario del Concello, porque ninguno de los asuntos que figuran en el orden del día necesitan de aprobación urgente.

Además de Victoria Portas y del personal que trabaja más próximo a ella en la Alcaldía, otros empleados públicos de dependencias anexas o que pudieron tener contacto entre sí en los días previos fueron invitados a teletrabajar desde sus domicilios, aunque ninguno reportó síntomas sospechosos, insisten desde la institución municipal. En ese contexto, la regidora hizo un llamamiento para “agradecer a todos y a todas el cumplimiento de los requisitos sanitarios, recordando la famosa palabra sentidiño”. Asimismo, insistió en la conveniencia de “seguir manteniendo las precauciones” incluso estando ya vacunados contra la COVID-19, “porque a día de hoy han subido los casos en Cangas a 50” y no se puede bajar la guardia.

Los contagios en la comarca bajan a 71 casos

O Morrazo tiene 71 positivos activos. Cangas presenta 47 casos según el mapa del Sergas (50 según la EOXI) y hasta 27 en la última semana, con una incidencia de 177 contagios por cada 100.000 habitantes. Moaña baja a 16 positivos, 11 en la última semana y una incidencia de 82. Bueu, por su parte, se mantiene en 8 positivos según la EOXI y una incidencia de 25. En colegios Moaña solo tiene un caso en Reibón y Cangas 7 casos entre los centros de Castrillón, O Hío, Nazaret, Espiñeira y el IES Rodeira (3).

Moaña exige recuperar el servicio de urgencias y alerta de los perjuicios que supone para la Policía la falta de PAC

El Concello de Moaña volverá a dirigirse al gerente del área sanitaria de Vigo (EOXI) para insistir en la exigencia de que la villa recupere el servicio de urgencias, centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) desde el estado de alarma de la primavera de 2020, para solventar la falta de espacio de la Casa do Mar moañesa para establecer dos circuitos diferenciados. Lo ocurrido este martes, cuando la patrulla de la Policía Local tuvo que trasladar a un joven agredido al centro de salud de Cangas para su revisión médica, volvió a poner de relieve las implicaciones de que Moaña carezca de servicio de urgencias. Y es que, como consecuencia, el municipio estuvo tres horas sin patrulla de policía. Ante esto la alcaldesa, Leticia Santos, decidió volver a dirigirse a la EOXI. “Pensamos que no se puede negar la atención a un vecino que acuda con una urgencia, porque se estaría omitiendo el deber de socorro y no todos pueden desplazarse a Cangas”, indico la regidora. Alerta también de que en el caso del martes, por ejemplo, “la Policía no puede llamar a una ambulancia para trasladar al agredido que acude a presentar una denuncia, porque supondría tener ocupado este servicio ante el riesgo de que deba atender a otra urgencia”. Concluye, Santos, que la decisión del Sergas de mantener el PAC centralizado “genera una situación de inseguridad entre los vecinos”. En estos momentos en el centro de salud de Moaña solo se atienden urgencias por las mañanas, entre las 8.00 y las 15.00 horas, y entre semana. Tanto durante las tardes como por las noches y los fines de semana, los pacientes deben acudir obligatoriamente al centro de salud de Cangas.