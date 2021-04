Piñeiro regresa a Cangas

El PSOE de Moaña dispara sin mirar

El PSOE de Moaña está dispuesto a criticar todo lo que pase por delante, sin advertir que no se atiza a la Xunta, sino al Gobierno del que forma parte, y muy importante, su partido. Así que no le dolieron prendas a la hora de denunciar que en España hay 2.752 accidentes laborales cada día. Le faltó decir que la culpa era de Pedro Sánchez. Así que el presidente del Gobierno tendrá que tomar nota, no solo de los accidentes laborales, sino también de la agrupación socialista, que vuela muy alto, demasiado.

Lo que se trabaja en los juzgados de Cangas

Vino el sindicato y nos recordó lo mucho que se trabajaba en los juzgados de Cangas. Era algo de lo que nos habíamos olvidado, siempre pendientes del administrado. Primero está la Guarida del Lobo y después los juzgados de Cangas, en cuanto a nivel de fortificación, que se me entienda.

Un impulso para el Auditorio de Pazos

Por alguna razón que se no se nos escapa, el Concello de Cangas tiene paralizado el protocolo para dedicar el Auditorio Municipal de Cangas a Xosé Manuel Pazos, alcalde de la ilustre villa que falleció en enero. Nos piden que, desde aquí, demos un impulso a esta razonable petición.