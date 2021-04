Todos los mayores de 80 años de la comarca estarán inmunizados en una semana

En el caso de Bueu, la segunda dosis a los mayores de 80 años concluye a finales de esta semana en el centro de salud. En este municipio está inoculándose la primera dosis a las personas con problemas de movilidad. Moaña, por su parte, acaba la vacunación en la Casa do Mar la próxima semana, continuando solo el trabajo a domicilio, en donde se está compaginando a los usuarios que reciben su primera dosis con los que reciben la segunda.

A partir de la segunda semana de mayo, por lo tanto, ya no habrá vacunación contra la COVID-19 en los centros de salud morracenses, pues los citados, todos ellos de grupos poblacionales de menos de 80 años, tendrán que acudir a Vigo o a Pontevedra para recibir sus dosis. En cuanto a los vecinos más veteranos, solo quedarán por inmunizar aquellos que se negaron a recibir la vacuna.

En lo que respecta a la evolución de la pandemia, O Morrazo registraba ayer 68 contagios activos. De ellos, 43 eran de Cangas, según el mapa del Sergas, lo que sitúa a esta villa como la que tiene la peor situación sanitaria. De hecho, está incluida en nivel de riesgo medio por parte del comité clínico que asesora al Sergas. Además, hasta 22 de esos contagiados se registraron en Cangas a lo largo de los últimos siete días. La incidencia acumulada de Cangas se sitúa en 162 casos por cada 100.000 habitantes.

La única noticia positiva es la caída de un contagiado en el último día y de cuatro positivos en las dos últimas jornadas, lo que permite aventurar una paulatina mejoría de la situación sanitaria canguesa.

En lo que respecta a Moaña, el número de positivos activos es de 17 según los datos del área sanitaria (EOXI), lo que supone el mismo número que ayer y dos menos que el sábado, cuando se llegó a los 19 contagiados. El mapa del Sergas reduce a 15 los casos, de los que solo tres se registraron en el último día. La incidencia acumulada está en 77.

Bueu, por su parte, suma 8 positivos según la EOXI (solo 3 según el mapa del Sergas y una incidencia de 25). De ellos, seis están superando el virus en sus domicilios y dos están ingresados, pero en situación estable.

Los contagios en los colegios bajan a siete

En cuanto a la evolución de la pandemia en los centros escolares de la comarca, esta semana comenzó mejor de lo que finalizó la anterior. Así, ayer se registraban siete contagiados en seis colegios. Cangas registraba tres positivos en otros tantos centros: El CEIP Castrillón de Coiro, el CEIP Espiñeira de Aldán y el instituto Rodeira. Han superado el virus dos alumnos de Cangas este fin de semana, uno del Castrillón y otro del colegio Casa de la Virgen. En Moaña, por su parte, se mantienen cuatro casos en tres centros, al igual que el pasado viernes. El CEIP Reibón registra un positivo, al igual que el CEIP Tirán. El instituto As Barxas es el centro que todavía suma dos contagiados.

Sin brote en la plaza de abastos de Bueu

El Concello de Bueu y las autoridades sanitarias continúan pendientes de la evolución del mercado de abastos, donde la semana pasada se detectó un caso positivo en una persona que trabaja en la plaza. De momento la situación continúa bajo control y no se tiene constancia de nuevos casos, por lo que no se dan las circunstancias para hablar de un brote, según explican las fuentes consultadas. Esta semana se intensificaron los test de antígenos en el centro de salud de Bueu para detectar posibles positivos entre la población y entre todas las pruebas realizadas el lunes y ayer no hubo ningún caso positivo.