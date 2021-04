Intervención y Tesorería rechazan la exención de la tasa de terrazas y la devolución del dinero abonado

Ya hay informes técnicos sobre la exención del pago de la tasa de las terrazas acordado por el pleno municipal de Cangas, con el voto en contra del gobierno local formado por ACE-PSOE. El de Intervención y Tesorería es el más concluyente respecto a si es posible o no cumplir con el acuerdo plenario que nació de una propuesta del grupo municipal del Partido Popular. Los informes técnicos fueron dados a conocer ayer por el gobierno en la comisión informativa única, previa la pleno del viernes, donde están representados todos los partidos políticos.

El informe indica que el establecimiento de beneficios fiscales en los términos de la moción del PP está sometido, por ampliación de la normativa, a la reserva de ley para su regularización y estableciendo dos elementos esenciales. “La devolución de las tasas que fueron abonadas solo procederá en los supuestos en que así se solicite y quede acreditado la no realización de los hechos imponibles correspondientes. Estando en vigor una ordenanza fiscal ésta es de aplicación a los hechos imponibles, realizados bajo su vigencia. Las ordenanzas municipales están en vigor y son de aplicación mientras no se publique el anuncio de aprobación definitiva de su modificación o derogación total o parcial, sin que tengan eficacia retroactiva”.

También señala el documento de Intervención y Tesorería que “no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivado de la aplicación de tratados internacionales. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezca en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley”. También señala que el texto íntegro de las ordenanzas y el de sus modificaciones deberán ser publicados en el BOP, sin que entren en vigor hasta que se llevara a cabo dicha publicación. Además señala que la solicitud de licencia o autorización no se tramitará hasta que se efectúe el ingreso correspondiente en la Tesorería Municipal o entidades financieras autorizadas. Este ingreso no autoriza a iniciar el aprovechamiento hasta tanto se obtenga la preceptiva licencia. “De acuerdo con la normativa, no puede concederse una exención o reducción sin una norma de rango legal que lo habilite, resultando necesarios que los beneficios fiscales estén previstos en un norma con rango de ley, ya que las ordenanzas fiscales, que tienen naturaleza reglamentaria solo pueden regular la aplicación del beneficio fiscal previamente establecido por ley”.

El informe añade que tanto en la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas como la ordenanza fiscal reguladora de la tasas por ocupación del dominio público prevén un régimen de pago de tasa con ocasión de la solicitud de la licencia o autorización en función de los metros cuadrados y tiempo de la ocupación solicitada. Asimismo subraya que las ordenanzas fiscales y sus posibles modificaciones solo entran en vigor y son de aplicación desde el momento en que se pública su aprobación definitiva. “Producida la vigencia de las ordenanzas a partir de su publicación definitiva e íntegra, no cabe que las mismas gocen de virtualidad retroactiva y se aplique, en contra de los principios jurídicos más elementales, a una situación cuyos hechos imponibles eran anteriores, ostensiblemente a la citada fecha de publicación.

El informe de Secretaría establece los pasos

El informe de Secretaría recuerda que el día 8 de enero de 2021 el pleno municipal adoptó el siguiente acuerdo: iniciar el expediente para aprobar una exención de la tasa de mesas y sillas para los negocios de hostelería del municipio de Cangas durante el ejercicio 2021e iniciar el expediente para establecer una rebaja en la prestación patrimonial no tributaria de Ciclo Integral del Agua, mientras dure el estado de alarma para las actividades que sean beneficiaria de la exención del canon del agua. En el documento presentado a la comisión informativa única, Secretaría explica los pasos que se deben de dar para modificar la ordenanza fiscal que regula la instalación de terrazas. Señala que elevada la propuesta, corresponderá, previo dictamen de la comisión informativa única, a la aprobación provisional por el pleno, una vez aprobada provisionalmente la modificación se someterá el expediente a información pública. Finalizado el plazo de información pública se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la ordenanza. El acuerdo de la aprobación definitiva se publicará en el tablón de anuncios y en el BOP, momento en el que entrará en vigor. El informe de Secretaría hace lo mismo respecto a la modificación de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por los servicios vinculados a Ciclo Integral del Agua del Concello de Cangas, que sostiene que más o menos se tiene que realizar el mismo proceso para realizar la modificación que pide el PP. No menciona en ningún momento sí se está incumpliendo en acuerdo plenario, simplemente describe como debe ser el proceso para realizar las dos modificaciones que se acordaron en el pleno. Por lo que deja la puerta abierta a que se emprenda el procedimiento para cumplir el acuerdo plenario. Es menos aclaratorio que el informe de Intervención y Tesorería.

Cangas empieza la semana con mejoría de contagios de COVID

La semana comenzó con una ligera mejoría de contagios de COVID en Cangas, en donde, según el mapa del Sergas, figuraban ayer 44 positivos activos en los últimos 14 días, frente a los 47 del día anterior. Vuelve a los mismos datos del sábado y, por lo tanto, la incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, baja de 177 a 166.

Con respecto a casos nuevos en los últimos 7 días, también bajaron de 24 a 22, aunque el municipio no logra descender de esa meseta de la veintena. Los municipios de Moaña y de Bueu repiten la situación del día anterior, con 17 casos en los últimos 14 días y 6, respectivamente. Siguen por debajo de 10 casos en el período de 7 días.

Con respecto a la vacunación de mayores de 80 años, ayer estaba previsto que concluyera en Cangas. En Bueu y Moaña prevén acabar esta semana.