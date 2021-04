El gobierno de Cangas, dividido con sus Banderas Azules

El gobierno local de Cangas debate sobre la conveniencia o no de las Banderas Azules en las playas de Cangas. Hay que cerrar el presupuesto municipal y antes es cuestión de que los concejales se pongan de acuerdo en esta cuestión. En un principio se habla de siete Banderas Azules,que se supone eran las que ya habían tenido el año pasado el visto bueno, pero que después debido a la pandemia el propio Concello las rechazó. Son Areabrava, Areamilla, Liméns, Melide, Menduiña, Nerga y Rodeira. Hay un sector del gobierno que prefiere que se reduzca el número, que como mucho sean cuatro y no siete las que ostenten la distinción. Poner la Bandera Azul en las siete playas costaría 140.000 euros, que se gastarían sobre todo en la contratación de socorristas y patronos de embarcaciones. Después está la limpieza de los aseos y las duchas, que no se saben aún muy bien cómo se realizará.