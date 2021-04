Cangas tiene una población de 1.106 personas que viven solas con más de 65 años

El nuevo sistema informático que tiene el padrón de Cangas permite discriminar y saber cuántos mayores viven solos en la actualidad. Ahora mismo en este municipio viven solas en sus domicilios 1.106 personas, entre la franja de edad que va desde los 65 a los de 100 años o más. En Cangas hay dos personas que son mayores de 100 años y viven solas y 20 personas de entre 95-99 años que también decidieron vivir en sus casas sin nadie que les acompañe. En la franja de 90-94 aparecen censados en esta situación 63 mayores; en la de 85-89 años, 150; en la de 80-84, 161; en la de 75-79, 223; en la de 70,74, 143 y en la de 65-69, 244. Son cifras para nada pequeñas, que sorprenden. Se hace prácticamente inexplicable que dos personas más de cien años vivan solas en Cangas. El censo de esta población mayor permite un mayor control sobre ellos por parte de Servicios Sociales y también de la propia Policía Local, a la que en ocasiones envía el gobierno local a sus casas para saber como se encuentran, si es que los vecinos comentan que hace tiempo que no los ven. De ahí que también se trate de establecer sinergias de apoyo entre Servicios Sociales del Concello de Cangas y el Centro de Salud de Cangas, que tienen datos sobre su salud. El Concello de Cangas trata de que estos mayores cuenten con al menos el servicio de teleasistencia; ese botón que puede ayudar a salvar vidas.

Los últimos ancianos aparecidos muertos en casa después de varios días ha removida conciencias, no solo en el plano político, sino también en el social. Los vecinos también se lamentan por no haber estado más atentos. La pandemia sanitaria ayudó a que se encuentren a los mayores después de varios días muertos. La vida recluída por el miedo al contagio hizo que no se les echara de menos en lugares a los que acostumbraban a acudir diariamente.

Más mujeres que hombres

En Cangas, el número de personas que superan los 100 años son 10, 8 de ellas mujeres; en la franja de 95 a 99 años, 53, 48 de ellas mujeres, de 90-4 hay 222, 159 mujeres; de 85-89, 524, 339 mujeres; de 80-84, 821, 469 mujeres; de 75 a 79, 1.202, 652 mujeres; de 70 a 74, 1.345 personas, 717 mujeres y de 65 a 69 años, 1.588, de los que 798 son mujeres. Es decir, Cangas tiene una población mayor de 65 años que alcanza los 3.190 habitantes, de los que 2.575 son hombres y 3.190 son mujeres. La estadística vuelve a poner de manifiesto que las mujeres viven más que los hombres, de hecho la esperanza de edad es más alta en ellas. En todas las franjas de edad antes mencionadas las mujeres superan a los hombres.