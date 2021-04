Las obras de Síngulis generan dudas entre los vecinos por el uso de cemento

Vecinos que residen en el entorno de la rúa y Praciña de Síngulis, en el casco histórico de Cangas, muestran sus dudas respecto a las obras que inició el Concello de reforma de este entorno, sobre todo después de que en una visita de la concejala de Obras, Ingrid Loredana; y la alcaldesa, Victoria Portas, con la arquitecta municipal, Isabel Medraño, esta les trasladó que en lugar de piedras se iba a utilizar cemento para el pavimento. Lo que alegaron desde el Concello y presentaron a los vecinos, en esa visita para dar explicaciones de las obras, fue que las piedras en la rúa Guitián se estaban levantando y no era idóneo este pavimento. El vecino que reside en el entorno, José Paz, asegura que si las piedras de la rúa Guitián se levantan es porque la máquina de partirlas las pule mucho en el extremo y el cemento no pega. Por eso que no entiende que se utilice este argumento en una obra que califica de “low cost”.