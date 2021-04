El concejal independiente de XM en Moaña, Javier Carro, sigue poniendo bajo la lupa la reforma de los parques infantiles y detecta presuntas anomalías en los nuevos elementos en el recinto de San Bartolomeu. Manifiesta que el elemento más costoso de la reforma es el equipo combinado de madera de robinia, compuesto por tres torres a distintas alturas. Aclara que esta madera es dura y robusta y alarga la vida de cualquier pieza, pero dice que este elemento instaladoes muy distinto al mencionado en los pliegos de licitación y construcción. Añade que los paneles son de politileno de alta densidad con un impacto “estridente”y que se asientan en madera de pino de baja calidad “por lo que este elemento, el más caro, ya no incluye la calidad de la madera exigida que se regulaba en la licitación”.

Esta diferencia dice que no ha pasado inadvertida a las empresas que concurrieron al concurso con proyectos en los que sí figuraba la robinia y por eso sus presupuestos eran más caros. Además dice que el parque ganador presenta patologías como que el elemento principal impide el contacto visual con los niños , tiene zonas opacas, en varias zonas se utiliza un pavimento tóxico confecconado con restos de neumáticos y las vigas de la tirolina no se corresponden con el pliego de licitación y ya hay óxido debajo de la pintura. Se pregunta por qué se ha hecho la ampliación hacia la estación de bombeo y no hacia el interior de la ensenada de Meira.